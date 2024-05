Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 9 de mayo de 2024

Sostén tus emociones para que puedas controlar lo que ocurre a tu alrededor. No te dejes llevar solo por los sentimientos

Aries. Muéstrate como eres y conquistarás el mundo. Derriba esa coraza que no te permite contactar profundamente con los que te rodean. No temas mostrarte vulnerable. Al final de cuentas, todos lo somos.

Géminis. Hoy puede llegarte un dinero inesperado por un trabajo que hiciste en el pasado y que no fue remunerado. ¡Bien por ti! Piensa en qué gastarlo, compártelo con los tuyos. Date permiso a disfrutarlo plenamente.

Leo. Estás algo eufórico y eso te hace propenso a caer en gastos innecesarios. Y aunque está bien que te des un gustito de vez en cuando, no exageres, puedes complicar tus finanzas a futuro. Piénsalo.

Libra. Atraviesas una buena etapa de trabajo, pero no será fácil. Te va a significar mucho esfuerzo y uno que otro desvelo. Piensa si es lo que quieres y sigue o desiste. Decidas lo que decidas, celébralo.

Sagitario. Te conformas con pensar que te va bien en el amor, pero olvidas lo importante que es que esa persona sepa con certeza lo que inspira en ti. No calles, las palabras son tan importantes como los hechos.

Acuario. ¿Qué te parece hacer alguna pequeña locura entre dos? Sorprende a tu media naranja con un plan totalmente inusual, fuera de lo común. No solo servirá para afianzar la relación, sino para divertirse.

Tauro. Tienes muchos cabos por atar y no sabes por dónde empezar: la respuesta es simple: por el principio. Inicia por aquello que ha originado este lío que no sabes cómo resolver. ¡Sigue adelante!

Cáncer. Alguien que suele estar a tu lado está despertando tu interés, y no necesariamente romántico. No logras desentrañar lo que piensa y eso te pone algo nervioso e inquieto. Sigue el juego, pero no te quemes.

Virgo. No dejes pasar un día más y enfrenta con valentía esa situación que ya te está haciendo bastante daño. La comunicación es la clave de todo, así que haz uso de tus talentos y llega al meollo del asunto.

Escorpio. Lo que vives en estos momentos requiere de una estrategia. Analiza cada paso que das como si se tratara de un juego de ajedrez, y piensa que todo lo que hagas traerá consecuencias importantes.

Capricornio. Te has propuesto recuperar algo que habías perdido y eso te da un motivo interesante para luchar todos los días. Está bien que sea así, pero no descuides los otros aspectos de tu vida. Son importantes.

Piscis. Los chismes y los malos comentarios están rodeando tu entorno laboral. No les prestes atención. Tú solo sigue tu camino de la mejor manera, con la responsabilidad de siempre. Que nada te detenga.

