Aries. Si quieres alejarte de los problemas a largo plazo, evita las peleas, pues estas podrían prolongarse más allá de lo necesario. Es posible que salgas victorioso, pero en el precio puede ser demasiado alto. La vida está poniendo a prueba tu paciencia.

Géminis. Cuida tu salud física, emocional y mental, pues de ellas no solo dependes tú sino también quienes te rodean, en especial tu pareja y tus hijos. Ten calma ante lo que te desagrada y que sabes que no puedes cambiar. Te llegará un dinero de forma inesperada.

Leo. Olvídate de los chismes que escuchas por los corredores, en ellos hay encerradas muchas trampas y son creados por personas que juegan a dos bandos. Dedícate a los estudios o a la investigación de un tema que te apasiona. Cultiva tu parte más espiritual.

Libra. Empieza a trabajar en agilitar más tu memoria, porque estás olvidando detalles que en verdad son importantes. Por otro lado, si tienes una cita que tiene que ver con lo laboral, intenta hablar más y expresar tus ideas. Vas a ganarte el respeto de muchos.

Sagitario. Pide lo que quieres, pero no abuses de la buena voluntad de los otros. El dinero tiene para ti una doble cara: por un lado es sinónimo de independencia, pero por otro la esclavitud que implica conseguirlo. Vas a sentirte decepcionado de alguien que admirabas.

Acuario. Piensa si realmente necesitas discutir o ponerte de malas con las personas a las que aprecias. Si sigues así, vas a terminar en total soledad. Evítalo. En cuanto a la salud, si te sientes demasiado cansado, es momento de visitar a un especialista. No te descuides.

Tauro. Los temas sentimentales se complican de manera inesperada y todo parece indicar que la salida no será ni fácil ni próxima. Lo mejor es que estés preparado para situaciones dramáticas con las que no contabas. No vayas más allá de lo necesario.

Cáncer. Tu pareja suele mostrarse molesta con mucha facilidad. Es algo que no puede evitar. Si estás cansado de sus reclamos, debes decírselo porque no es justo. Retoma tu rutina de ejercicios, mejor al aire libre, te ayudará a vencer el estrés y el cansancio mental.

Virgo. Te sientes frustrado al ver ciertas injusticias que afectan a personas cercanas a ti, mucho más porque quienes las cometen parecen no sentir vergüenza. No te castigues por no intervenir, no está en tus manos cambiar aquello. Céntrate en lo que puedes controlar.

Escorpio. Tu vida amorosa está altamente favorecida, te muestras más conciliador y dispuesto a ceder en ciertos temas que antes eran intocables. Abre un poco más tu círculo social, vale la pena conocer gente diferente que te ayude a desarrollarte como ser humano.

Capricornio. Se reactivan tus deseos de superación y tus ambiciones ganan terreno. Utiliza tu energía para conquistar nuevos espacios, así podrás sentirte pleno. Este es un buen momento para dar pasos hacia las metas más ambiciosas, puedes alcanzarlas.

Piscis. Antes de hacer cualquier inversión, infórmate profundamente. Si no lo haces, puedes caer en trampas que bien hubieras podido evitar. Cualquier duda es mejor resolverla al momento, y si no hay respuestas, busca otras opciones, algo más moderadas.