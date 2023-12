Horóscopo de hoy, lo que te deparan los astros este 6 de diciembre

ARIES. Debes priorizar hoy en el cuidado de tu cuerpo y de tu mente y aprovechar el fin de semana para seguir recargando las pilas y recuperar fuerzas. El desgaste de los últimos días ha sido excesivo.

TAURO. Prescinde de la aprobación de los demás y concéntrate en tomar las decisiones por ti mismo. Hoy podrías dar un paso adelante para evolucionar en otros aspectos.

GÉMINIS. En una reunión con socios o amigos encontrarás la clave para solucionar un problema que te ha estado perturbando en las últimas semanas. Comprenderás que la solución estaba en ti.

CÁNCER. Sé prudente y no des pasos en falso en el centro de trabajo o podrías meter la pata y salir perjudicado. Vigila, sobre todo, lo que hablas y no deposites en nadie información que tú sabes.

LEO. Tu agenda social está a punto de desbordarse y no sabes qué hacer para recuperar tu autocontrol y cierta dosis de tranquilidad. Te sientes estresado y agobiado por distintos asuntos pendientes.

VIRGO. No será hoy tu mejor día. Te verás atrapado por la melancolía y toda tu realidad se teñirá de un color algo negro. No te quedes dándole vueltas, una y otra vez, a lo que no tiene solución.

LIBRA. La tensión se palpará en el ambiente y no sabrás bien qué hacer para escapar de una situación que no será para nada agradable. Tú no tienes la culpa de las decisiones que tomen otros.

ESCORPIO. Estás valorando la posibilidad de volver a ver a una persona que estuvo muy presente en tu vida pero que quedó en el pasado. No te dejes engañar por la nostalgia o la melancolía.

SAGITARIO. Tu capacidad de adaptación a lo nuevo es muy alta, pero no sabes bien qué hacer ni cómo comportarte ante un grupo de personas que parecen ajenas a ti.

CAPRICORNIO. Ciertas sorpresas se darán en un fin de semana que será totalmente mágico para ti. Lo inesperado está llamando a tu puerta, pero eres tú quien debe permitir el paso. No pierdas más tiempo.

ACUARIO. Hoy vivirás con mucha intensidad cada segundo y te sentirás muy pleno y realizado. Escucha la voz interior que reside en ti y comprenderás qué es lo que más te conviene hacer para continuar.

PISCIS. Pequeños problemas de salud no lograrán amargarte un día en el que sucederán sorpresas y algunas cosas que te harán sonreír. La naturaleza será tu máxima aliada muy pronto.

