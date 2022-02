Radicada en Miami, esta entrevista resulta sui géneris pues, con una agenda copada al límite, no puedo más que contentarme al escuchar las respuestas a las preguntas formuladas en una grabación lineal y sin pausas.

A través de su voz, es fácil determinar fuerza interna y recio carácter. La astróloga Mía habla sin tapujos, no se contiene al contar lo que siente y piensa. Para ella es una entrevista más, en este caso para un diario de Ecuador, y sin interlocutor de por medio expresa lo que es y ha sido su vida en un diálogo directo con ella misma. Se baja del pedestal en el que la han ubicado en el imaginario social, para así sentirse más cómoda, desde una mirada más real y franca, sin adornos ni excesos. Y me gusta lo que escucho. Entiendo entonces el poder del que es dueña a través de la palabra ‘frontal’.

Abogada, astróloga cabalística, life coach, empresaria y escritora de varios libros, busca transformar la vida de quienes la siguen a través de su plataforma digital con mensajes contundentes basados en la sumatoria de los astros y su vasto conocimiento, lo que se suma a la experiencia de 14 años intensos y sin parar.

Con más de dos millones de seguidores, el contenido que genera día a día es el catalizador de la industria que lidera y que ha ido creciendo con fuerza desde que decidió volcarse de lleno hacia esta ciencia milenaria adoptada por su abuela, quien la crio en su natal Maracaibo y de la que heredó esta pasión. Con ese bagaje, era diferente al resto, así lo sentía, y es que los astros se alinearon a su favor para determinar un destino al que no pudo burlar, ni siquiera tras haber estudiado leyes y ejercer como abogada por tres años. Hasta que reconoció lo que estaba al frente, ineludible.

“En la familia de mi papá todos son abogados, pero eso no me lo inculcaron ellos porque no estuve en contacto con ese lado de mi familia. Pero desde chiquita era algo que llamaba mi atención, se siente en la sangre, en las venas. La carta astral dice que Marte en Libra es una de las firmas astrológicas de la abogacía . Al ir a Miami vi la astrología como una opción de trabajo y empecé a cultivarme mejor, a formarme oficialmente”.

No obstante, el proceso fue orgánico, al tratar de entender, a través de su carta astral, piezas de su vida que no encajaban, sobre todo los eclipses, los nodos del karma, dice. “Esa creencia de que podía explorar todo lo que veía en mi carta me fue llevando a generar cambios con ganas”.

En formación constante

Pero llegar a donde está tampoco ha sido fácil. Todo lo contrario, es el resultado de muchos años de trabajo ininterrumpido y estudios duros como astróloga cabalística y demás. Empezó de la mano de su abuela, que seguía a Walter Mercado, y luego con un sacerdote en la Escuela de los Maristas, mientras leía todo lo que estaba a su alcance en una librería en Maracaibo, donde existía mucho de astrología. “Lo hacía por pasión, no por obligación”. En Miami se planteó una formación formal y arrancó en el Centro de Cábala de North Miami Beach, donde obtuvo la certificación de competencia astrológica (ISAR) de la Sociedad Internacional de Formación de Astrología. “Aquí existe una formación de ética, algo esencial porque se trabaja con personas que creen en ti y les va a afectar de alguna manera. Hay que ser muy conscientes de ello”. Además, María tiene una certificación de yoga y nutrición integral y completó estudios en Logoterapia, lo que ha redundado en una carrera exitosa que la mantiene en constante movimiento a través de su página web, las redes, seminarios, talleres, consultas y viajes.

“Lo que se ve por fuera no es verdad”

“El proceso de Mía Astral no ha sido un ventarrón de eventos sorprendentes, porque no lo son. Lo que veo es mucho trabajo, mucha dedicación, mucha organización. Debo generar contenido constantemente y liderar una empresa donde hay muchas personas. Ustedes lo pueden ver como ¡emocionante!, ¡excitante! Pero por dentro es ¡trabajo y trabajo!”.

El salto a la fama

Su percepción acerca de la ‘fama’ es también particular, pues considera que su trabajo no se basa en ‘¿cómo puedo ser más famosa?’. “Mi trabajo es cómo conectar con todas las personas a las que les gusta la astrología y hacerlo de la manera más simple posible. Doy gracias a Dios de que vivo en un lugar en el que soy normal y todo pasa normal. Nada está alimentando los ‘humos’ y cuento con una familia, un grupo de amigos y con mi pareja que son ‘down to earth’, pies en la tierra, que me permiten ver mis defectos y lo que tengo que seguir trabajando. Si buscara la fama, quizá estaría cerca de famosos haciendo sus cartas astrales”.

Asimismo, confiesa que tomó sus primeras vacaciones en diciembre de 2021, luego de 14 años de inmersión total en el trabajo, hasta que decidió dar prioridad a su vida personal. “Me ha tomado muchos años de esfuerzo constante, pero estoy logrando mi meta. El domingo 6 de febrero no podía creer lo que estaba viviendo… Fue alucinante tener momentos de felicidad, cuando hace poco solo pasaba frente a mi computadora 24/7”.

Día a día

María Pineda en la actualidad organiza su agenda diaria dando importancia a su pareja, su familia (que son sus amigas en Miami) y a sí misma. “Tengo más de 20 años entrenando, prefiero el yoga a una hora de gimnasio a todo volumen y me importa alimentarme sano. Me gusta bailar y reírme demasiado. Cuando me invitan, me aseguro de pasarla bien porque es un refresco al alma. Mi mayor lujo es tomarme un fin de semana sin trabajar y no sentir pendientes, algo que antes no me lo podía dar. María Pineda tiene demasiada energía, mi mayor defecto; es algo bueno pero también a veces me digo ‘cálmate’ y trabajo en ello a través del yoga, respiración y desconexión. Lo bueno es que no desisto para cumplir mis metas, entre ellas seguir estudiando y seguir buscando crecer por diferentes vías”.

Cara a cara

¿Qué extraña de Venezuela?

Extraño la familiaridad y ese sentido de pertenecía. Pero sobre todo ¡extraño la comida!

¿Qué desafíos enfrenta a diario?

Ser cabeza de una empresa, tratar de tomar las mejores decisiones, aprender más sobre administración y cómo lograr que sea un negocio que pueda proyectarse a través del tiempo. Seguir actualizándome en las nuevas tendencias para poder compartirlo y seguir estudiando, pero no es una presión que no me deja respirar. ¿Teme equivocarse y que todo vaya a derrumbarse? Me he equivocado varías veces y he sido honesta reconociéndolo. Trato de trabajar de la manera más ética y siempre con asesoría profesional. Y si se derrumba, creo que puedo levantarme de nuevo.