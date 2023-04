Aries. La gente que te acompaña en lo cotidiano no va a apoyarte en tus ideas innovadoras. Sin embargo, no te rindas, insiste con argumentos válidos. Si quieres que todo vaya por buen camino, debes ser tú quien impulse los cambios. El camino no es sencillo.

Géminis. En estos momentos de tu vida, lo más aconsejable es que seas un poco más prudente. Llénate de paciencia para que puedas responder de la manera adecuada. Es tiempo de hacer planes a largo plazo en el amor. La vida en pareja te sonríe ahora.

Leo. Confórmate con lo que recibes y no exijas de otros lo que tú mismo no estás en capacidad de dar. Buscas atención de quienes te rodean, pero sueles mantener una actitud lejana frente a ellos. Estás creando resentimientos innecesarios. Valora tu familia.

Libra. Hoy todo marcha como lo esperas. Logras grandes avances en el campo laboral y en tu relación de pareja las cosas se acomodan y terminan las discusiones superfluas. Sin embargo, no te conformes. Intenta que todo sea diáfano, si engaños ni mentiras.

Sagitario. Se vienen planes interesantes que te ayudarán a impulsar tus finanzas y alcanzar en poco tiempo la independencia económica por la que tanto has luchado. No dejes cabos sueltos. Siéntate y arma una planificación completa. Síguela a pie juntillas.

Acuario. Convierte tu hogar en ese lugar de paz que necesitas. Las malas noticias están empezando a afectarte negativamente, aun cuando no estén directamente relacionadas contigo. En el amor, tu pareja es tu mayor sostén, dale el apoyo que necesita.

Tauro. Tienes algunas frustraciones en el plano laboral, aunque sabes que lo que se avecina es lo que más te conviene. Se te hace difícil soltar, porque estás acostumbrado a ser tú quien maneja los hilos. De ser necesario, cambia tu enfoque que tienes de la vida.

Cáncer. Esta es una etapa muy fructífera. Si te dedicas a las ventas o el comercio, tienes todas las aptitudes para salir adelante, incluso en situaciones complicadas. Pon en práctica tu facilidad de palabra y convence a otros de tus proyectos. Verás los resultados.

Virgo. Si te sientes triste o desorientado, apóyate en la gente más cercana, en especial en tu familia. Generalmente, la paz suele estar mucho más cerca de lo que piensas. Alguien en tu entorno próximo quiere conversar contigo, escúchalo.

Escorpio. Tu energía vital pasa por uno de sus mejores momentos. No lo desaproveches. Utiliza tu encanto para reconquistar a tu pareja, que se siente fuera de lugar en la relación. En cuanto a los negocios, intenta encontrar el elemento diferenciador y aplícalo en tus planes.

Capricornio. Te sientes un poco nervioso porque la situación actual no es óptima para el desarrollo de tus planes. Mantén la calma y respira. Con algo de tiempo serás capaz de encontrar el mejor camino. No arrastres a los tuyos a tu desasosiego, no vale la pena.

Piscis. Te está costando mucho concentrarte en tus obligaciones diarias porque tienes muchas cosas en mente. Tu pareja y tú tienen una gran conexión. Conversa con ella y compártele lo que te está ocurriendo. No te angusties, en pocos días todo vuelve a la normalidad.