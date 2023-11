Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 4 de noviembre de 2023

Aries. Abre bien los ojos, pues quieren involucrarte en un asunto algo engorroso que, si bien no reviste ningún peligro para ti, va a suponer complicaciones diarias innecesarias. Niégate de plano y toma distancia. Si tienes que decirle algo a alguien que amas, cuídate de no herirlo.

Géminis. Empieza a hacer una limpieza de tu alma y tu corazón. Debes deshacerte de todo aquello que te hace daño, pero que sigues aceptando por mero compromiso. Hay gente cuya relación es tóxica, debes decirle adiós. Este es el nuevo comienzo de una etapa bastante favorable.

Leo. Gracias al empeño que has puesto por salir adelante, has superado un periodo muy complicado y has logrado descubrir tu lado más espiritual, menos materialista. Apóyate en tu autoestima para alcanzar metas. Tienes una gran energía positiva que te traerá lindas sorpresas.

Libra. Vas a tener que enfrentar una situación delicada. Alguien que ves a diario quiere sacar provecho de otra persona a la que aprecias. Te sentirás entre la espada y la pared, pero sabes bien lo que debes hacer. Demuestra tu lealtad a toda prueba, nadie se merece ser engañado.

Sagitario. Un compañero o un superior va a referirte a ti como un buen colaborador por la manera en la que te desempeñas laboralmente. Esto puede hacer que llegue a ti un dinerito extra con el que no contabas. Te caerá muy bien y podrás hacer esos gastos que tenías contenidos.

Acuario. Se vienen algunos disgustos por acciones de terceros, pero tú debes empeñarte en mantener en alto tu buen ánimo. Si lo haces, podrás mejorar el ambiente que los rodea y el mal rato puede pasar casi desapercibido. Tienes inteligencia para actuar adecuadamente, úsala.

Tauro. Dedica más tiempo a tu familia y tu hogar. Vas a sentirte muy satisfecho, capaz de hacer frente a todo porque te sientes en armonía y con mucha paz interior. Es buen momento para la meditación, sobre todo en temas menos materiales y tangibles. El amor está favorecido.

Cáncer. Son días de decisiones. Si estás buscando pareja, descarta intuitivamente a quienes sabes que no te llevan a ninguna parte. Si tienes una relación estable, baja un poco tus expectativas y corrige tu tendencia de ser quien lleva la batuta. Dale un poco de espacio para ser lo quiere ser.

Virgo. Quieres encontrar la verdad, pero no sabes cómo hacerlo. Te has mentido en tantos problemas últimamente, que tu mente está copada. Necesitas descanso para poder pensar con claridad y encontrar el camino. Recibes una mala noticia, pero todo pasa muy pronto.

Escorpio. Tienes la necesidad de decir lo que sientes, aunque sabes que con ello puedes herir los sentimientos de alguien que te ha acompañado en estos últimos episodios difíciles de tu vida. Piénsalo bien, tal vez debes esperar un poco para que el golpe no sea tan fuerte.

Capricornio. Parecería que todo se ha detenido y que no hay posibilidad de seguir avanzando. Pero no es así. Te has dejado envolver por la rutina y eso no te deja ver el entorno con claridad. Haz algo para dar ilusión a tu vida, busca un hobby o dedica algo de tu tiempo a hacer ejercicio.

Piscis. Vas a tener la oportunidad de aprender algo nuevo. Concéntrate y esfuérzate por entenderlo todo bien, posiblemente llegues a entusiasmarte. Si buscas pareja, no fuerces el destino. Llegará cuando tenga que llegar. Si vives una relación, ambos deben dar todo para que funcione.

