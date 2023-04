Aries. Tu mente abierta y tu buena memoria serán hoy tu as bajo la manga. Si trabajas con algo relacionado con la comunicación o los viajes, todo irá bien. Pero en lo sentimental, debes evitar encerrarte en ti mismo. No seas tan exigente con la gente que te rodea.

Géminis. Mantienes muy buena relación con tus compañeros de trabajo. El ambiente familiar también está favorecido y te sentirás muy a gusto con la compañía de tus parientes. En cuanto a la salud, sé más prudente con la comida, podrías tener problemas digestivos.

Leo. Vas a enfrentarte con tenacidad a todo aquello que se interponga en tu camino y te impida llegar a tus objetivos. Es posible que las preocupaciones financieras te quiten el sueño. Podría ser suficiente con que limites tus gastos. Haz la prueba y lo comprobarás.

Libra. Tu mente y tu corazón caminan hoy en perfecta armonía. Pero no logras conectar con personas que están lejos y a las que aprecias. Haz un poco de esfuerzo, no debes perder esos contactos. No te dejes llevar por el negativismo, todo tiene su lado bueno.

Sagitario. Tus creencias más profundas atraviesan una etapa de dudas. Aunque sientas algún desconcierto por ello, eso es altamente positivo pues, terminada esa fase, tus convicciones van a ser mucho más fuertes. El camino puede ser difícil, pero vale la pena.

Acuario. Vas a tener un comportamiento muy contradictorio, lo que puede desconcertar a las personas más cercanas a ti. No estás equilibrando bien lo que quieres con lo que sientes y eso produce cierta incoherencia en tu forma de actuar. Tiempo al tiempo.

Tauro. Tienes a idealizar a las personas pero, cuando las conoces de verdad, te sientes burlado. La culpa no es de ellos, es tuya. Hoy vas a vivirlo con alguien que es muy especial para ti. Tus emociones estarán revueltas y aumentará tu tensión. Intenta relajarte.

Cáncer. Quieres desarrollar más tu vida social, pero no sabes cómo. Tu manera impulsiva de actuar puede hacerte perder buenas oportunidades de entablar una relación más cercana con gente nueva. Hasta que no domines esa tendencia, cualquier intento será fallido.

Virgo. Sabes que debes avanzar, pero todavía sigues sin dar el primer paso. Estás perdiendo buenas oportunidades. Los deseos no se vuelven realidad si no te esfuerzas y pueden quedarse solamente como buenas intenciones. Sigue adelante, empieza ya.

Escorpio. Puedes tener etapas de mucho entusiasmo, pero cuando te sientes frustrado, todo se desvanece. Ahora es momento de mantener el ánimo en alto, porque se vienen momentos muy interesantes y no podrás descubrirlos si te encierras en ti mismo. Abre mente y corazón.

Capricornio. Estás demasiado impaciente en lo que tiene que ver con el amor y las relaciones, incluso de amistad. Hay algo salvaje que no quiere dejar de mostrarse, pero que debes dominar hoy mismo. En lo financiero, tienes una gran energía para generarlo. No te descuides.

Piscis. Este es un gran día para implementar cambios en el trabajo o negocios. Aquello que tienes en mente tiene que materializarse. En el amor, te muestras algo tímido con la persona que comparte tu vida. Pon en juego tus armas de seducción para alimentar el romance.