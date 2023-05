Aries. Tienes la necesidad de ir al fondo de las cosas, limpiar tus relaciones y entender las intenciones de los otros para contigo. Es importante que des ese paso, que no se logra de un día para el otro, pues te permitirá sentir que tienes a tu lado lo que en verdad vale la pena.

Géminis. Todo parece estar de tu lado. Recibes una visita que te llenará de alegría, recibes un gran reconocimiento de tu entorno próximo y tus ambiciosas ideas y proyectos encuentran la forma de ver la luz. No tienes nada más que pedir. A disfrutar el esfuerzo.

Leo. Vas a vivir una increíble evolución profesional que te lleva a explorar ámbitos que nunca habías considerado posibles para tus intereses. Muchos se van a sorprender y no van a entender ese cambio. Tu familia se sentirá orgullosa y van a tener mucho que celebrar.

Libra. Algunos quieren detenerte en tus planes, pero tú estás decidido a seguir tu instinto. Pero nunca olvides que los consejos de la gente que te quiere siempre son válidos. No está de más escuchar a otros, sobre todo si sabes que tienen buenas intenciones.

Sagitario. Si eres menos intransigente, quienes te rodean se van a sentirse menos presionados y su rendimiento va a mejorar notablemente. Recuerda que cada quien vive su propia realidad y que pretender que todos sean soldados no les pemite ser auténticos.

Acuario. Se complican algunas relaciones personales, también la de pareja. Tus superiores están molestos por un error tuyo que creen que pudo evitarse. Evita malos entendidos y habla siempre con la verdad por delante. Que nadie te tache de engañar a otros.

Tauro Se despierta tu intuición y tienes la energía necesaria para poner a trabajar tu alto sentido de la estrategia. Con ello vas a calmar los miedos y encontrarás la valentía para enfrentar todo lo que se te ponga por delante. Eso sí, debes mantener los ojos abiertos.

Cáncer. No actúes sin pensar. Cada paso que des debe ser valorado en su justa medida. De lo contrario, no va a irte muy bien que digamos. Toma un respiro, descansa y, si puedes, mira los toros desde lejos. Espera a que todo tome su lugar y entonces decide. No lo hagas antes.

Virgo. Tú y tu pareja están unidos por una corriente maravillosa que fluye con naturalidad. Se ha formado una gran complicidad y prevalece la sensación de que juntos lo pueden todo. Aprovecha estos días para afianzar todavía más los lazos, pronto se vienen tiempos difíciles.

Escorpio. Cuidado con tus reacciones, eres demasiado posesivo e, incluso, algo torpe. Eso va a afectar tus relaciones personales. Es mejor que no te acerques cuando veas que las cosas se complican, mantén distancia y escucha otras opiniones de los demás.

Capricornio. No sabes cómo combatir el sarcasmo de alguien que se mantiene a tu lado y sus comentarios ya te están molestando. Si entras en su juego, la relación se va a convertir en un campo de batalla. Mejor ignóralo y verás cómo la tensión baja poco a poco.

Piscis. Te acercas a alguien agradable y descubren que tienen mucho en común. Tu encanto hace maravillas y esa persona se deja seducir. No esperes demasiado, podría alejarse. Pero antes de dar cualquier paso, pregúntate si vale la pena o no correr el riesgo. Todo está en ti.