Aries. Tu mente está ocupada en descubrir aquello que te hace plenamente feliz, pero no logras encontrar la respuesta. No te desanimes, estás muy cerca de saber qué es lo que te hace falta. No te centres tanto en los problemas, es el primer paso.

Géminis. Te vendría muy bien pasar un tiempo a solas, porque necesitas tranquilizarte un poco. Te sientes agobiado por los problemas de la gente que amas, aunque estos no te toquen a ti directamente. No pierdas la esperanza, todo se soluciona más pronto de lo que crees.

Leo. Estos días deberían ser muy tranquilos, pero surgen algunos pequeños imprevistos en tu lugar de trabajo. Actúa con inteligencia, porque algo que parecería rutina, puede complicarse y lograr que pierdas la paciencia. No exageres, pues podría haber consecuencias.

Libra. El dinero va y viene, así que gasta lo justo. Busca la manera de desestresarte, porque ese es uno de los motivos de tus compras compulsivas, que son la antesala de la culpabilidad. Rompe de una vez ese círculo vicioso, libérate de esas ataduras.

Sagitario. Debes tener conciencia absoluta de tus límites. No te comprometas a resolver problemas ajenos ni asumas responsabilidades que no puedes cumplir en estos momentos. Ten cuidado en el amor, no lo descuides porque podrías perderlo.

Acuario. Si tienes pareja, prepárate para vivir unos días inolvidables en los que se van a afianzar los lazos. Si estás solo, unos amigos van a presentarte una persona muy especial que te conquistará enseguida. De ti depende el rumbo que tomen las cosas, así que ¡atento!

Tauro. Si lo que quieres es relajarte, este no es el mejor día para lograrlo. Es momento de que te esfuerces por alcanzar tus metas. Pon tus cinco sentidos en tus obligaciones laborales. Si te despistas, puedes incurrir en errores que luego vas a lamentar. Ten cuidado.

Cáncer. Es posible que te sientas algo desilusionado porque los resultados que esperas todavía no llegan. No te angusties, las cosas ocurren en el momento justo. Pronto tendrás una gran satisfacción que te permitirá abrirte a nuevos horizontes. No pierdas la fe.

Virgo. Entre tus planes está hacer una compra importante y costosa, pero este no es buen momento. Mejor espera un poco. Es conveniente que ahorres algo más para que la deuda no resulte tan grande. En el amor, todo funciona bien, pero no te descuides. Todo puede pasar.

Escorpio. El momento de adoptar hábitos más saludables es ahora. Esa es una decisión que no puedes dejar para más adelante. Tu cuerpo empieza a resentirte por tu vida sedentaria y alimentación muy mal equilibrada. Tu cuerpo grita que algo no va bien. Escúchalo.

Capricornio. Aunque creas que ya no tienes ánimos para continuar con tus responsabilidades, no desistas. Todavía debes dar unos pasos más. Atraviesas una pequeña crisis que pronto acabará. Por ahora, tu rendimiento está siendo deficiente. No te descuides.

Piscis. En lo amoroso, estás propiciando peleas sin sentido con tu media naranja y la situación ya es molestosa. Controla tus palabras y no permitas que tu mal humor interfiera en tu relación. Los errores del pasado deben quedarse en el pasado. Borrón y cuenta nueva.