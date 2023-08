Aries. Si recibes una propuesta de trabajo, no tires por la borda lo que ya tienes seguro y que te ha costado tanto esfuerzo conseguir. Las cosas podrían no ser tan maravillosas como parecen. Durante la entrevista, muéstrate cordial, pero siempre sobrio en tus comentarios. Analiza todo profundamente.

Géminis. Los cambios en tu personalidad son muy notables y todos se dan cuenta de que estás viviendo una etapa especial. Si no te sientes preparado o cómodo, no comentes con nadie lo que te pasa. Espera y encuentra el momento oportuno. Sea como sea, no te lances a la aventura.

Leo. Te has propuesto no desmoralizarte por nada y tu personalidad aguerrida luchará por cumplirlo. Sin embargo, no olvides que no estás hecho de piedra y que es necesario que te desahogues cuando los acontecimientos te superen. Tienes gente a tu alrededor dispuesta a escucharte.

Libra. Vas a encontrarte con alguien que se va a convertir en alguien muy importante en tu vida. Incluso, podría decirse que su influencia será determinante, sobre todo en asuntos de crecimiento interior. Estás a punto de iniciar un ciclo bastante importante, cuyos resultados van a dejarte asombrado.

Sagitario. No desdeñes la importancia de tu intuición, Sagitario. Si bien la razón siempre te ha mostrado el camino más viable, ahora las situaciones han variado y lo que te diga tu voz interior va a ser muy valedero. Estos son días en los que cada paso es determinante, así que anda con cuidado.

Acuario. Si sientes que la persona que te acompaña no es la adecuada, debes hacérselo saber, pero sé diplomático y evítale dolores innecesarios. Pero si te sientes satisfecho con la relación que mantienes, entonces actúa de acuerdo a ello y, con detalles, demuéstrale el lugar que ocupa en tu vida y tu corazón.

Tauro. Si no quieres caer en la desidia y el aburrimiento, Tauro, debes ponerte creativo. No importa qué tan positivo te sientas con los resultados de un posible nuevo proyecto, pero si no le pones entusiasmo nada va a darse convenientemente. Si todo sale bien, van a generarse mejores ingresos.

Cáncer. ¿Estás inspirado? Entonces deja volar tu imaginación. Por el momento puedes sentirte muy tranquilo con el ambiente familiar que, hace unos días, parecía un campo de batalla. Las aguas se han calmado, así que puedes usar tu mente en desarrollar proyectos que te traerán éxito seguro.

Virgo. Te muestras algo acartonado en los temas del amor. Deja de seguir el libreto y olvida el protocolo para dar paso a un accionar más real y apegado a lo que eres. A veces viene bien un toque de locura y aventura, no todo tiene que ser según lo has planificado. Tu media naranja lo agradecerá.

Escorpio. Durante una conversación muy importante, deja que tu interlocutor se exprese con libertad. Escucha con atención y solo responde si te hace alguna pregunta concreta. Tienes mucho que aprender de esa persona, cuya relación se convierte en un lujo para ti y los tuyos.

Capricornio. Aprovecha este día para estrechar lazos de amistad con gente que te rodea y a la que no has permitido entrar en tu corazón. Tienes más conexiones con ellos de lo que te imaginas. Con el tiempo verás que puedes contar con ellos, incluso en los momentos más complicados. ¡Adelante!

Piscis. Vas a conocer a alguien que va a despertar en ti un profundo interés. No necesariamente se trata de una relación amorosa, pero sí importante. Intenta quedar para una nueva cita, de seguro lo vas a lograr. Se trata de alguien con muy buena energía que aportará mucho a tu vida.

