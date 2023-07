Aries. Tienes tus propias inseguridades, pero te empeñas en proyectarlas en tu pareja. Aquello está causando fricciones en la relación, porque tus continuos –e injustos- reclamos ya están molestando a tu media naranja. Reflexiona sobre el tema.

Géminis. Llevas sobre tus espaldas una carga laboral excesiva. Debes soltarla si quieres evitar problemas de salud causados por el estrés. Concéntrate en crecer y desarrollarte como persona, pero sobre todo, aprende a decir que no.

Leo. La falta de sueño y las constantes exigencias en tu ámbito de trabajo terminan por agotarte completamente. Están tenso y no puedes disfrutar de lo que la vida te brinda. Es indispensable que encuentres tiempo para el descanso.

Libra. Son muchos los que a tu alrededor se han empeñado en emitir opiniones sobre lo que haces y lo que no haces. Presta oídos sordos, pues no puedes permitir que esos comentarios dañen tu buen ánimo. Impón lo que piensas, sin miedo.

Sagitario. Encuentra la forma de compartir con tu pareja, incluso si debes dejar de lado algunos pendientes de tu agenda laboral. Tu media naranja necesita de tu atención, pues está atravesando momentos muy complicados. Lo primero es lo primero.

Acuario. Retoma la vieja idea de que lo mejor de la vida va a llegar muy pronto. Mira el futuro con más positivismo. Si te revistes de optimismo, te vas a convertir en el blanco de grandes cosas. Pero eso sí, mantén los pies bien puestos sobre la tierra.

Tauro. Es hora de que tomes tus responsabilidades con más seriedad. De no hacerlo, llegarán a ti momentos bastante complicados. Todo es cuestión de organización, y en eso eres experto. Pon como prioridad lo que en realidad importa.

Cáncer. Muéstrate paciente con lo que te pide tu pareja hoy, necesita saberse importante. Vivirás situaciones de mucha tensión en lo laboral, así que prepárate para poner en juego toda tu paciencia. La calma es tu mejor arma en estos momentos.

Virgo. No permitas que los sentimientos negativos se apoderen de ti. Es cierto que no la estás teniendo fácil, pero recuerda que el rencor y el orgullo pueden llevarte a perder lo que más amas. Respira, medita y actúa. No tomes decisiones apresuradas.

Escorpio. Hoy el destino te es amable en todos los sentidos. Solo debes mostrar que estás decidido y dispuesto a todo para alcanzar tus metas. En estos días, se te exigirá de un gran esfuerzo para terminar de una vez por todo con lo que te tiene atado.

Capricornio. Se hace obligatorio que sacrifiques tus planes de ocio, porque lo primordial ahora es culminar con algunas responsabilidades que has pospuesto sin razón alguna. Habla con tu pareja para que entienda que no estarás presente.

Piscis. Necesitas de toda la atención posible para cumplir con ciertas obligaciones que agendaste para hoy. Sé muy cuidadoso en los detalles, porque cualquier equivocación, por mínima que sea, puede terminar en catástrofe. Confía en tus habilidades.