Aries. Es posible que hoy termines preguntándote si eres demasiado tímido para enfrentar ciertos temas, sobre todo los que se relacionan con el corazón. Haz un esfuerzo, sal de tu zona de confort y acércate a la persona que tanto te interesa. Vas a recibir una respuesta que te va a sorprender.

Géminis. No estás seguro de si las cosas se están moviendo lo suficientemente rápido y la espera está agobiándote. Revístete de paciencia, porque no hay nada que puedas hacer para acelerar los acontecimientos. Este periodo te servirá para aprender a controlar tus emociones.

Leo. Algunos hechos inesperados van a requerir de tu capacidad para reaccionar instintivamente e improvisar. Es un gran ejercicio que te dará buenos frutos en un futuro próximo. Respecto a lo que sucede a tu alrededor, aprende a soltar y a respetar las decisiones ajenas. Hazlo por tu tranquilidad.

Libra. Estás lleno de una gran energía que te permite ser más eficiente en todos tus empeños. Vas a poner las cosas en orden, aunque debes prepararte para enfrentar molestos contratiempos. A pesar de ello, demostrarás que estás hecho para cumplir cualquier misión con la frente en alto.

Sagitario. Prepárate porque se vienen cambios. Has llegado a un punto del que ya no hay retorno, lo que te obliga a mirar tu futuro desde otra perspectiva. En el amor, una conversación no planificada te hace abrir los ojos y descubrir que las cosas no son como lo pensabas. Es momento de actuar.

Acuario. Este es un día en el que la intuición va a ser tu mejor guía. Se requiere de mucha calma para que tomes las decisiones correctas, porque es importante que pongas la verdad en el lugar que le corresponde. No te apresures en hacer un gasto innecesario. Ya habrá tiempo para despilfarrar.

Tauro. Vives un buen momento en tu relación de pareja, pero todavía debes ajustar ciertos detalles como desquitarte con tu media naranja cuando las cosas no funcionan como tú quisieras. Debes ser más justo, pues estás colmando su paciencia. Prepara una salida divertida para limar asperezas.

Cáncer. Llegó la hora de enfrentar la realidad con valentía y dejar de confundir las cosas que de verdad son importantes. Tu mente está un poco confundida, así que puedes estar mezclando las realidades. Ten cuidado y no proyectes tus deseos sobre lo que te sucede a ti y a personas de tu entorno.

Virgo. Sientes el deseo de iniciar una actividad que está muy alejada de tu cotidianidad. Necesitas ampliar tus horizontes, porque tienes interés en embarcarte en algo diferente y desconocido. Adelante. El mundo te espera para que lo descubras desde una perspectiva diferente a la habitual.

Escorpio. Sientes que caminas sobre brasas y, como es obvio, no te sientes nada cómodo. Sin embargo, lo que hoy vives es necesario para sanar heridas tuyas y otras que has provocado en personas que siempre te han amado. La única salida es que mantengas el control absoluto de tus sentimientos.

Capricornio. Busca un tiempo libre para sonreír y conversar con tanta gente como te sea posible. Muchos se sentirán atraídos por tu actitud positiva y abierta, en tanto que tú vas a disfrutar el tiempo compartido. Déjate llevar por tus instintos a la hora de tomar una decisión que no te dará cabida para el raciocinio.

Piscis. Abres una nueva etapa íntima y profunda que va por el rumbo de la reafirmación personal. Es posible que te alejes un poco de tus relaciones familiares, pero va a ser necesario si quieres resultados claros y objetivos. Tómate algunas libertades, pero no esperes sentirte cómodo todo el tiempo.

