Aries. Conoces bien tus fortalezas y hoy es el día para ponerlas a prueba. Una situación complicada se convierte en la oportunidad perfecta para dar a conocer tu talento para resolver imprevistos. Causarás una muy buena impresión. En el amor, todo encuentra su lugar, vuelves a sentir la paz interior que añorabas.

Géminis. Si guardas una buena disposición y organizas tu agenda, este puede ser un gran día, sobre todo muy productivo en el plano laboral. Deberás enfrentar una pequeña pataleta de alguien que siente envidia de tus logros. No le prestes mucha atención, porque vas a desgastarte por algo que no vale la pena.

Leo. Alguien que acaba de llegar a tu vida está alcanzando un lugar importante. No se trata necesariamente de amor pasional, sino de compañía y amistad. Vas a descubrir una nueva manera de socializar y de compartir ideas. Esta persona va a aportar mucho en tu crecimiento personal. Aprende de ella.

Libra. Si te levantas de mal humor o te sientes incómodo, valora tu situación. Es importante que descubras cuáles son tus problemas emocionales que bajan tu buen ánimo. Trabaja en solucionarlos. En el amor, alguien que te interesa o la persona que amas te hará sentir lo especial que eres.

Sagitario. No bajes la guardia. Alguien acecha a tu pareja, aprovechando que estás muy ocupado en otros asuntos. Ten cuidado. La persona que comparte tu vida es alguien muy especial, pero no está libre de caer en tentaciones. En ti está lograr que aquello no ocurra. Fomenta la buena comunicación, es lo más indicado.

Acuario. Necesitas hablar con un buen amigo que crees que te ha traicionado. Verás que si son sinceros el uno con el otro, todo es solo un malentendido. Recuerda que asumir casi siempre lleva al error, lo mejor es tomar el toro por los cuernos y eso es algo que tú sabes bien cómo hacerlo. Así que adelante.

Tauro. Finalmente terminó ese ciclo en el que te sentías cansado y sin ganas de mover un dedo. Todo ha sido producto del estrés y del exceso de responsabilidades. Si puedes, toma unos días libres para que te recuperes completamente. Se vienen grandes oportunidades en el ámbito laboral, debes aprovecharlas.

Cáncer. Dentro de poco deberás regresar al ritmo acelerado que tanto disfrutas, porque se vienen nuevos retos. Es momento de que tomes las riendas de tu vida, sobre todo en el plano personal. Estás dejando que alguien más gobierne tus decisiones y el camino que estás siguiendo no es el más adecuado. Piénsalo.

Virgo. Alguien de tu entorno cercano está planificando crear un conflicto a tu alrededor. Todo es producto de la envidia que siente por tus éxitos y porque reconoce que no tiene tu talento para salir adelante. Haz valer tus derechos, pero actúa con sutileza para que no se formen bandos a favor y en contra. Debes ser inteligente.

Escorpio. Este es un excelente día para concretar tratos. Si quieres vender algo que no necesitas, pues este es el momento. De seguro te saldrá un buen comprador. Alguien va a proponerte una salida bastante interesante de la que puedes sacar mucho provecho. Tu corazón necesita más atención de tu parte.

Capricornio. Este es un día muy positivo. La vida te da muchas oportunidades y te envía señales que debes reconocer. Hacerlo te permitirá descubrir respuestas que necesitas para alzar vuelo. Prepárate para recibir aplausos por un logro laboral, producto de tu esfuerzo y dedicación. Te lo mereces.

Piscis. No dejes todo en manos del destino. Se hace prioritario que muevas las fichas de tu vida para que las cosas se den. Cumple tu parte y esfuérzate para lograr respuestas positivas. Tu misión no puede seguir esperando, y lo sabes. Recuerda que el que da recibe en mayor medida. Te llega un regalo inesperado.