Aries. Se ven fomentados el ahorro, la sensualidad y todo tipo de cambios en tu forma natural de actuar. Respiras aires de libertad y quieres volar con alas propias. Tus amigos se convierten en cómplices para avanzar en esos proyectos que, para ti, están llenos de sentidos. Camina sin prisa.

Géminis. Si tienes planes concretos, convérsalos francamente con tu familia si es que conllevan a decisiones que les atañe. En estos días caen las falsas pretensiones y todo se cubre con un manto de sinceridad que va a hacerte mucho bien a ti y a tu entorno más próximo. Quieres aprender, ¡adelante!

Leo. Apasionado e idealista, todo conspira para que logres estabilidad en el plano romántico. Tu corazón se llena de optimismo y tu cuerpo responde con mucha energía positiva. No importa qué tipo de experiencia vivas, vas a aprender de tus errores y el amor va a enriquecer muchísimo tu vida.

Libra. Terminan los problemas de convivencia con tu pareja una vez que te atreves a poner los puntos sobre las íes. Si es preciso, plantéense recomenzar todo de nuevo, pero basados en la total sinceridad. No permitan que el miedo a la soledad les haga conformistas, mejor solo que mal acompañado.

Sagitario. El amor llama con insistencia a tu puerta. Si tienes una relación estable, no abras porque podrías arruinar lo que tanto te costó levantar. Pero si estás solo, puede ser el momento ideal para encontrar a la persona que has estado buscando. En los negocios, mantén los ojos bien abiertos.

Acuario. Es posible que hoy recibas una noticia laboral que te obligue a movilizarte o pensar, incluso, en mudarte. Has estado esperando esa oportunidad por mucho tiempo, pero ahora que la tienes al frente no vas a saber cómo actuar. Tranquilízate y piensa bien cada decisión que tomes. No te aloques.

Tauro. Novedades positivas te vuelven algo más optimista de lo normal. Actúas rápido frente a una situación inesperada, lo que sorprende a alguien muy importante que va a poner los ojos en ti en un tema de negocios. Es un excelente día en el plano sentimental, llega la hora de avanzar en tu relación.

Cáncer. Si estás libre en el amor, vas a cruzarte con alguien que, aunque puede no ser tu amor definitivo, sí te va a brindar momentos espectaculares que abrirán por fin tu corazón. Si estás comprometido, una conversación con tu media naranja te va a permitir valorar la relación especial que tienen.

Virgo. Es momento de tomar decisiones y seguir tu instinto. Esto se aplica sobre todo en el plano laboral, donde el camino parece estar complicado por motivaciones equivocadas de terceras personas. En estos momentos, todo depende de ti y de la manera en la que ves tu futuro próximo.

Escorpio. Si estás muy agobiado, tómate un respiro. No vas a poder valorar tu presente con objetividad si te dejas llevar por los desengaños. Intenta ser racional, de modo que puedas evaluar lo que tienes y lo que careces. Solo entonces vas a ser capaz de determinar cuál es ahora el mejor camino.

Capricornio. Necesitas ayuda y será un familiar quien estará dispuesto a dártela. Acéptala sin reparos. No solo podrás salir del hoyo en el que te encuentras, sino que será un excelente ejercicio de humildad. No desaproveches la oportunidad de aprender una gran lección que marcará tu vida.

Piscis. Dedica un poco más de tiempo a tu pareja, les va a ir mejor si retoman esas escapadas románticas que, a causa de la rutina, han dejado de lado. Recuperas el buen ánimo gracias a una noticia que te hará muy feliz. Sé positivo y podrás ver que tu realidad es mejor de lo que crees.