Aries. Se vienen noticias importantes. Alguien cercano tiene algo muy importante para decirte, escúchalo con atención y aprovecha las oportunidades que te brinda. Alguien del pasado quiere volver a intentar una relación sentimental, déjalo pasar porque no te conviene para tu desarrollo personal.

Géminis. Elige entre tus pendientes, tienes mucho por hacer y el ánimo no te acompaña. Recuerda que lo más importante no es el físico, sino lo que hay en el interior, así que debes trabajar en ello. Llénate de energía positiva y entrega a los demás lo mejor que tienes en tu corazón. Se sentirán agradecidos.

Leo. No es momento para dar nuevas oportunidades. Lo que pasó ya pasó y es más conveniente que mires a futuro con ojos de esperanza. Mide bien quién merece tu solidaridad, pues hay muchas personas que pretenden abusar de tu buena disposición. En el amor, debes dar todo aquello que tu corazón exige.

Libra. Es tiempo de resolver problemas importantes que has relegado porque no te sientes capaz de afrontarlos. No seas como la avestruz, las cosas no desaparecen solo porque no las ves. Necesitas hablar con tu pareja largo y tendido, se hace indispensable fortalecer la comunicación. Llegan sorpresas.

Sagitario. Este es un buen día para concretar ventas y tratos importantes, obtén todo el provecho posible. Lo que logres hoy será de gran beneficio en un futuro cercano. Esfuérzate para conseguir respuestas positivas a tus necesidades. Pero debes acelerar el paso, el tiempo nunca se detiene, recuérdalo.

Acuario. Que no te vuelva a ocurrir aquello de que se escapan las oportunidades porque no reaccionas a tiempo. Abre los ojos, analiza las opciones y decide lo más pronto posible. Recibes noticias importantes y muy agradables de boca de alguien muy cercano a ti, posiblemente un familiar o tu pareja.

Tauro. Alguien que no esperas puede llegar a tu casa para pasar unos días contigo. Lo vas a disfrutar mucho, porque es una gran oportunidad de revivir los viejos tiempos. Si vives una relación incipiente, pon tu empeño para que funcione. Esa persona te puede hacer muy feliz. Lo social está potenciado.

Cáncer. Tu estabilidad financiera te hace sentir seguro. Tal vez no seas millonario, pero te has organizado tan bien que podrás vivir tranquilamente por mucho tiempo. Las ganancias aumentan día a día y el progreso es evidente. Bien por ti. No olvides de cuidar de ti mismo y de tu salud, es importante.

Virgo. Organízate bien para que logres compaginar tu vida laboral y social con la de pareja. Requieres de tiempo junto a tu media naranja, la has descuidado un poco. Si logras el balance ideal, todos se sentirán felices. Inténtalo. Pero, sobre todo, trabaja en la comunicación, en ocasiones falla.

Escorpio. Trabaja contra tus impulsos y tu inclinación a actuar en exceso. Te conviene un poco más de tranquilidad en tu vida, sobre todo en el plano personal. Déjate llevar por la corriente, no te opongas a lo que sucede. Ese cambio de actitud puede llevarte a caminos muy interesantes. Inténtalo.

Capricornio. Demuestra a tus superiores que eres capaz de actuar con calma y sin dejarte llevar por los impulsos. Aquello te ayudará a no dejarte invadir por el estrés, que es tu máximo problema hoy en día. Es posible que alguien del pasado te contacte para conversar: tú decide con la razón, no con el deseo.

Piscis. Avanzas y dejas de lado aquello que tanto daño te hizo en el pasado y que influía negativamente en tu presente. Mantén esa forma de proceder, en los meses que vienen aquello será muy beneficioso. Estos días das prioridad a los temas del corazón. Es lo mejor que puedes hacer, ya lo verás.