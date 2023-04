Aries. No hay novedades en el amor, te has concentrado en ti mismo y en encontrar respuestas a tus inquietudes. Tal vez ya sea momento de voltear hacia tu pareja que ha esperado pacientemente a que regreses. No abuses de su paciencia, podría ser pernicioso.

Géminis. Si tu pareja te pide una explicación para tu comportamiento general, debes satisfacerla. Esa persona te ha acompañado en las buenas y en las malas, y merece toda la consideración de tu parte. Calma sus dudas para que todo esté donde debe estar.

Leo. Si algo está favorecido en estos días es el trabajo de Leo. Firmas acuerdos comerciales muy interesantes y se ampliarán tus beneficios e ingresos. Te sentirás asombrado por tu propia creatividad y originalidad en las propuestas. No descartes hacer un viaje de placer.

Libra. Tienes ganas de hacer deporte y es una gran idea. Has descuidado mucho tu bienestar físico y la actividad al aire libre se convierte en gran aliada. En cuanto a lo laboral, no descuides tus responsabilidades, tus jefes están pendientes de tus actuaciones.

Sagitario. Familia y pareja son ahora tu preocupación. Tienes la capacidad para escuchar y aconsejar asertivamente, y esa actitud será muy agradecida por los tuyos. Darles el tiempo que requieren es el mejor regalo que puedes darles y ellos lo necesitan más que nunca.

Acuario. Lo artístico y lo creativo están realmente favorecidos en estos días, posiblemente hasta finales de este mes. No solo son el principio de una gran satisfacción personal, sino que posiblemente podrás obtener réditos importantes. Así que deja volar tu imaginación sin límites.

Tauro. Tus relaciones familiares se desarrollan de manera plácida y eso rompe con la melancolía que ha empezado a invadirte. Abre los ojos y valora lo que has construido y que se ha mantenido a pesar de tus errores. Se vienen cambios laborales importantes, debes estar atento.

Cáncer. Estás muy demostrativo, para satisfacción y alegría de tu pareja. Muchos nativos de este signo que han estado solos, van a conocer al amor de su vida para entablar una relación sólida. Pero si lo que quieres es la soledad, estás en todo tu derecho de decidirlo.

Virgo. Quieres encontrar la manera de entenderte a ti mismo y eso te obliga a hacer un esfuerzo extra a tus actividades diarias. Necesitas de un respiro y de alejarte del mundanal ruido para escuchar con claridad tu voz interior. Deja de lado tu agitada vida social.

Escorpio. Si tienes una relación de larga data, verás con satisfacción cómo los lazos entre ustedes se afianzan hasta ser casi indestructibles. Si todavía no tienes con quién compartir tu vida, es posible que alguien a quien le interesas dé el primer paso. Inténtalo.

Capricornio. Buenos negocios e interesantes inversiones marcan esta jornada que estará llena de sorpresas y de encuentros muy interesantes. La actividad comercial resulta variada y productiva y una propuesta concreta te permitirá sacar a flote tu talento y tu ingenio.

Piscis. Este fin de semana, olvídate de tus obligaciones y dale cabida a tu vida familiar y social. Vas a recibir sorpresas maravillosas en el amor, no pierdas esa linda oportunidad. Alguien a quien no has visto últimamente, se acerca para agradecerte un viejo favor.