Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 2 de enero de 2024

Aries. Empieza a adaptar tus aspiraciones a lo que más te resulte conveniente, según lo que eres hoy en día. Deja atrás viejas fórmulas que te cortan tu forma de ser. Te sentirás mucho más libre.

Pódcast Vibrando Alto: Sinastría de pareja según la numerología Leer más

Te puede interesar: Horóscopo 2024: averigua aquí que te depara el nuevo año

Géminis. Si hay algo que no te puedes permitir en estos días es el estancamiento. El mundo es tuyo y todo lo que quieras lo podrás lograr si encuentras la estrategia correcta y pones toda tu fuerza y empeño.

Leo. Toma conciencia de todo lo que está cambiando en tu vida. Las necesidades y tus exigencias son prioritarias en estos días. No te dejes llevar por el desaliento si se te presenta alguna complicación.

Libra. No te dejes llevar solo por tus sentimientos. Puedes caer en la trampa de complicarlo todo y llegar a extremos. Se levantarían pasiones como el odio y las confrontaciones. No despiertes al monstruo.

Sagitario. No permitas que las exigencias y las obligaciones diarias te agobien. Intenta empezar el año con buen ánimo. Necesitas poner ciertos límites a situaciones que pueden hacerte mucho daño. Ten cuidado.

Pódcast Vibrando Alto: Explorando el fascinante mundo de la numerología Leer más

Te puede interesar: ¿Qué es el Shilajit y para qué lo utilizan?

Acuario. Ya no puedes escapar de los compromisos a largo plazo. Y no solo hablamos de los que se relacionan con terceras personas, también los que te competen directamente. No te aísles, que no te arrastre la soledad.

Tauro. Esta es una etapa decisiva en tus relaciones interpersonales, en especial la que tiene que ver con contratos y la familia. Tu vida puede depender de “el otro”. Prepárate para una revolución en tus tratos.

Cáncer. Mantén una actitud abierta al cambio y a la evolución compartida. Es ahí donde podrás obtener grandes beneficios. Es posible que requieres de asesoramiento profesional en áreas determinadas.

Virgo. Pon todo de tu parte, porque este mes de enero inicia con una marcada transformación de larga duración que debes asumir con mucha conciencia. De lo que de ahí se desprenda, vendrán cambios en tu vida.

Pódcast Vibrando Alto: Eneagrama, una forma de autoconocimiento Leer más

Escorpio. Esta puede ser una semana poco movida en lo laboral. Aprovecha el tiempo libre para poner en orden tu mente y tu corazón. Debes enfrentar los viejos errores, hazlo con mucha inteligencia.

Te puede interesar: Feriados 2024: estos son los días que descansarás si vives en Ecuador

Capricornio. Se desarrollan tu poder personal y tu creatividad. Será por caminos inesperados. Afina la brújula y permite que tu sexto sentido te hable. Debes desencadenar tus fuerzas, más allá de la razón.

Piscis. Tus enfoques y criterios están bien sustentados, pero se hace necesario que hagas una revisión, no para dejarlos de lado sino para fortalecerlos en sus partes más débiles. Se vienen cambios interesantes.

Para acceder a todo el contenido de calidad sin límites, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!