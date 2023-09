Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 19 de septiembre de 2023

Aries. Atraviesas un camino de dudas y sobresaltos en el plano sentimental. Pero aun así, aunque suene contradictorio, debes reconocer que esta es una buena etapa para los asuntos emocionales. Considera que lo que está ocurriendo en estos momentos te va a servir para dejar todo en orden. El caos a veces es necesario.

Géminis. Evita a toda costa que gente ajena a tu entorno más próximo se inmiscuya en tus problemas e intente marcarte la ruta a seguir. Si necesitas hablar, desahogarte o pedir consejo, acude solo a gente de tu entera confianza. De otra forma, vas a complicarlo todo y no vas a poder encontrar la solución que estás buscando.

Leo. Hace tiempo se te ocurrió un proyecto que nunca sacaste a la luz. Ahora, parece que el camino está allanado para que se haga realidad. Si no tienes medios económicos para llevarlo adelante, busca financiación, pero no pierdas la oportunidad de ampliar tus horizontes. Hay muchos que van a presetarte tu ayuda, avanza seguro.

Libra. Evita la compañía de alguien que insiste en recordarte tus errores del pasado y siembra en ti mucha incertidumbre. Cierra tus oídos a sus palabras, porque no te están dejando avanzar. Lo pasado, pisado. En los temas del corazón, tu pareja parece sentirse algo insegura y teme que no le estés siendo fiel. Debes hablar con ella.

Sagitario. Eres una persona inquieta a la que le gusta explorar nuevas posibilidades. No es buen momento para cambios, así que baja tus revoluciones. Si quieres dar un giro a tu vida, hazlo cuando todo lo que te rodea esté resuelto. Ahora hay muchos temas inconclusos. Empezar de cero no pasa de ser una utopía, pisa tierra.

Acuario. Date tiempo para salir y relajarte un poco, mucho mejor si es en compañía de una persona especial en tu vida. Necesitas aclarar la mente y el contacto con la naturaleza va a hacerte mucho bien. En el trabajo, un tema laboral al que no le prestas mucha atención puede convertirse en la oportunidad de tu vida. Analízalo bien y verás.

Tauro. No reprimas tus sentimientos. Si tienes algo que decirle a alguien que te hace sentir incómodo, hazlo sin temor. Guardar lo que sientes alimenta rencores y resentimientos, y tú eres el único perjudicado. Por otro lado, tu familia está disfrutando mucho de tu compañía, pero tú pareces ignorarlos. Estás actuando mal, ten cuidado.

Cáncer. Te sientes desanimado porque no encuentras la salida que has estado buscando para solucionar un tema que te preocupa. Dar vueltas sobre el mismo tema no ayuda en nada, mejor ponte manos a la obra. Primero, intenta entender el verdadero sentido de lo que está ocurriendo, tal vez todo sea más sencillo de lo que crees.

Virgo. Te llega una noticia muy positiva para tu vida, pero los resultados no llegan de manera inmediata. Ten paciencia y tómate todo con filosofía. Dale tiempo a la vida para que haga sus jugadas y tendrás a tu alcance una gran oportunidad. En el amor, deja de preocuparte, porque todo está marchando sobre ruedas. Disfruta de tu pareja.

Escorpio. Una llamada que no esperabas trae consigo la propuesta laboral que puede cambiar tu economía para siempre. Suena exagerado, pero no lo es. Escúchala con atención y evalúa las cosas de manera objetiva. Vas a tener que echar mano a tus ahorros, pues se avecina un gasto fuerte con el que no contabas.

Capricornio. Pareces confundido frente a un asunto importante que tienes entre manos. Le das poco valor a las cosas que son realmente importantes para ti y das paso a nimiedades que no te sirven para nada. Debes reflexionar sobre ello y determinar el camino que vas a seguir para salir airoso de la situación que te aqueja.

Piscis. De la forma más inesperada, hoy tu mente se ilumina y ves con claridad la solución que te ha tenido con los ánimos muy bajos. Empiezas el día de una forma y la terminas de la manera opuesta… con una nueva perspectiva. Vas a comprobar que la vida siempre termina mostrándote el camino correcto, eres una persona afortunada.

