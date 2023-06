Aries: Nada te altera y te desconcentra más que las tensiones o peleas con tus seres queridos, y particularmente habrá riesgo de que se desencadene alguna tormenta en tu círculo íntimo.

Tauro: El tiempo pasa y tus exigencias no se han visto cumplidas. Es el momento de ver la realidad por encima de tus deseos y analizar alternativas para que tu esfuerzo sea valorado.

Géminis: No vas a comenzar el día con muy buen pie, estarás de mal humor y, además, las cosas tenderán a torcerse. Sin embargo, todo va a cambiar claramente a mejor según vayan avanzando las horas.

Cáncer: Date la oportunidad de replantearte tu situación laboral, quizá sea la hora de buscar algo que te haga sentir más satisfecho. Eres una persona muy talentosa y capaz.

Leo: Cuando detectas que algo o alguien puede causarte daño, en lugar de afrontarlo, a diario cierras los ojos como si no viéndolo, no fuera a ocurrir. Te has llevado ya más de una decepción.

Virgo: Aprovecha esta buena racha sensual para lanzar tus redes, pero no te olvides de que no solo la seducción es tu mejor herramienta para establecer vínculos emocionales.

Libra: Te encuentras en un momento de suerte en el que las cosas van a salir del modo que deseas y te gustaría. Incluso estás viviendo un momento de cierta ilusión y optimismo.

Escorpio: Si te preocupas por el tema económico, toda esa inspiración que ahora tienes, puede desaparecer absorbida por los problemas. Ve madurando las ideas, que tengas.

Sagitario: Una noticia inesperada cambiará tus planes por completo, está relacionada con el amor. Confía en los tuyos y comparte con ellos tus inquietudes, serán tu gran apoyo. Una visita llevará sorpresas.

Capricornio: Te ronda por la cabeza la idea de dar un giro radical en muchos aspectos. Estás pensando en un trabajo más creativo, que te permita dar rienda suelta a tu imaginación.

Acuario: Esa pequeña molestia no es más que un aviso de que algo en tu cabeza no va bien. Aprende a ver las cosas con perspectiva y date tiempo. Ha llegado el momento de que tomes una decisión.

Piscis: El amor, algo que creías que ya no volvería a llamar a tu puerta, regresa de forma sorpresiva para recordarte que las cosas bonitas siempre terminan llegando.