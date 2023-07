Aries. Llegan problemas y malas noticias en un ámbito que creías controlado. Te vas a sentir incómodo, pero lo vas a solucionar pronto. Ya en la tarde todo se calma y tu día da un giro completo y positivo. Las piedras en el camino que enfrentas en temprano se convierten en apoyo para la tarde.

Géminis. Alegría, éxito y reconocimientos marcan este día que inicias con algo de pereza y poco ánimo. El día de hoy está lleno de disyuntivas, siempre con dos opciones, dos soluciones o dos caminos diferentes. Pero tienes la inteligencia suficiente para elegir lo mejor y lo más conveniente para tus planes a corto plazo.

Leo. Un viejo ‘enemigo’ decide retirarse de la lucha sin que tú hayas hecho nada para lograrlo o lo hayas vencido. Ha decidido marcharse lejos y esa decisión resulta altamente positiva para ti, pues te libras de muchos problemas. Agradece a la vida. Además se desarrollan tu intuición y tu inspiración. Aprovéchalo.

Libra. Tienes la suerte de ser dueño de una muy rica vida interior. Tus posibilidades de llegar lejos o de dejar una huella en los que te conocen son inmensas y es en eso en lo que debes apoyarte y a lo que tienes que darle valor. No permitas que los miedos o tus pensamientos bloqueen tu camino y tu misión.

Sagitario. No siempre se puede ser el vencedor y, muchas veces, en la derrota también hay ganancia. Eres una persona afortunada en términos generales, pero tienes la mala costumbre de querer abarcarlo todo. Sabes que puedes, pero te extralimitas. Ese es tu error. Y ahora apuntas a una meta demasiado alta.

Acuario. Estás impaciente y dejas que los nervios te traicionen. Estás pasando algunas preocupaciones, pero es importante que elijas tus batallas. Muchos frentes abiertos lo complican todo. Busca tu paz interior para que puedas atravesar estos días difíciles. No te muestres tan radical, terminas haciéndote daño.

Tauro. Puedes ser víctima de una injusticia, pero no asumas el papel de víctima ni alces tu voz para iniciar una guerra o simplemente discutir. No es lo que te conviene ahora. Lo mejor es que esperes. El tiempo y los acontecimientos te van a dar la razón antes de lo que crees. La paciencia es una excelente consejera.

Cáncer. Este es un muy buen día para todo lo que tiene que ver con trabajo y asuntos financieros. Sin embargo, hay muchas tensiones en el ambiente y lo mejor es que guardes un perfil bajo para que no te veas involucrado en ningún tipo de problema. Que nada te salpique, porque tú no tienes ninguna culpa.

Virgo. Se soluciona un problema que estaba bloqueando el ingreso de un dinero que necesitas para el pago de unas deudas. Hoy tu día está marcado por lo mundano y material. Piensa bien cómo vas a invertir esa suma, que es importante, de forma que puedas sacarle el mayor provecho. Asesórate si es necesario.

Escorpio. Lo mejor que puedes hacer hoy es mantenerte alejado de cualquier problema en tu entorno de trabajo. El ambiente está tenso y la confrontaciones surgen por todas partes. Cumple con tus obligaciones y aléjate lo más pronto posible. Si no tienes salida, mantén los nervios templados y la boca cerrada.

Capricornio. Se vienen muchos altibajos emocionales y vas a intentar nadar contracorriente sin ningún resultado positivo. Estás más tenso de lo normal y no logras ver con claridad lo que está ocurriendo a tu alrededor. Hoy no tomes decisiones, deja que la vida siga y que las cosas vuelvan a su lugar. No fuerces nada.

Piscis. No puedes reprimir la necesidad de salir en defensa de los demás, prestar tu ayuda o simplemente aconsejar a quien crees que debería escucharte. Quieres resolver los problemas de otros, pero te olvidas de ti mismo. Puede que te vaya bien, pero no olvides que tú también eres importante.