Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 15 de enero

ARIES. Aunque la luna llena cambie tu humor, te vuelve romántico y pasional. Eres feliz cuando te seducen o cuando caen rendidos ante tu poder sexual. Aprovecha tus dones naturales.

TAURO. Tus dotes creativas se desarrollan, así como el interés por la lectura y los viajes para conocer otras culturas de este país. Mercurio resaltará tu buen humor y optimismo.

GÉMINIS. Dedicarás tiempo a poner tus asuntos financieros en orden. Una nueva etapa en tu vida se abre a la buena suerte y a la prosperidad. Es hora de poner en marcha un negocio pendiente.

CÁNCER. A Venus, planeta del amor y la belleza, te da el don de la comunicación. Sabrás expresarte con delicadeza y claridad. Llegarás a compromisos tanto sentimentales como profesionales.

LEO. La entrada de Marte a tu segunda casa, trae nueva ideas y recursos para multiplicar tu capital. Cuida de no lanzarte a malgastarlo. Cautela a partir de este 15 de enero con lo relacionado a finanzas.

VIRGO. A partir de esta semana se abren los caminos para un viaje corto o tomar un curso de estudios que te asegurará mejor futuro o ingresos. Buen día para salir con amigos y pasarla bien.

ESCORPIO. Mercurio te da fuerzas para imponerte, pero esta vez con control y diplomacia. Tus palabras y tus actos, tendrán un matiz dulce y delicado. Esta vez tendrás que imponer tu inteligencia.

SAGITARIO. Nada de ser intransigente o inconforme. Abre tu mente. Estarás muy adaptable y cooperador en toda situación. Momento ideal para trabajar en grupo y llevar a cabo grandes proyectos.

CAPRICORNIO. Analiza todo muy bien antes de tomar decisiones. Lo que aparentemente estaba estancado, avanza. Todo se resuelve como por arte de magia. Tu fuego interno inyecta alegría y emoción a tu vida.

ACUARIO. No hay excusas para no divertirte y encontrar acción. El país no vive su mejor momento pero no es bueno encerrarte en casa. Toda tu creatividad se resalta para hacer cosas bellas y de buena calidad.

PISCIS. Si estás unido sentimentalmente, tu relación se fortalecerá gracias a la influencia de toda la energía planetaria. Tu casa del romance, de la aventura y la diversión se resalta. Pilas.

