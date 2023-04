Aries. Estás cometiendo el error de emitir opiniones basadas en tus malas experiencias del pasado. Si bien es cierto que hay que aprender las lecciones que nos da la vida, también lo es que no todo puede ser negativo. Abre tus ojos y actúa de acuerdo a cada situación.

Géminis. Basta ya de juzgar a otros por su manera de actuar. Escucha las diferentes posiciones y acepta que cada cual elige su manera de ser y pensar. La comunicación puede ayudarte en el proceso. Pero, además, debes trabajar un poco más en tu orgullo, está muy elevado.

Leo. Tienes curiosidad por saber qué es lo que otros piensan de ti. Si lo analizas, eso no debería importarte. Lo que sí es de tu incumbencia es si estás actuando de acuerdo a tus propios pensamientos y principios o si te estás dejando llevar por lo que otros creen. Afróntalo ya.

Libra. No te conformes con lo superficial, busca respuestas sinceras de la gente que te ha demostrado fidelidad. Si tienes algún asunto sin resolver que requiera de la intervención o consejo de otros, no dudes en consultarles. Es bueno escuchar lo que otros tienen que decir.

Sagitario. Todavía no sale humo blanco en tu relación. Las cosas siguen complicadas y tu pareja no quiere dar su brazo a torcer. Debes estar seguro de lo que quieres para poder plantear una solución viable. Salir airosos o no, depende mucho de ti y de las decisiones que tomes.

Acuario. Vigila bien tus reacciones, porque muchas parecen salir del hígado y no de tu mente. Al parecer, estás dejándote llevar por problemas antiguos que nunca fueron bien resueltos. Pregúntate qué es lo que tanto te molesta y por qué hay quienes te sacan de quicio.

Tauro. Prepárate para vivir momentos muy intensos en tu entorno familiar, social o de pareja. Si a tu lado está alguien con personalidad muy fuerte, te vas a dejar influenciar muy fácilmente. No dejes de ser tú mismo únicamente para complacer a otro, es un grave error.

Cáncer. No olvides que tus esfuerzos y tus logros son tus mayores tesoros. En un mundo en el que todo parece estandarizado, no puedes perder tu originalidad. Eso es lo que te diferencia y te hace especial. Escucha, valora y, si lo crees correcto, aplica. Tú decides.

Virgo. Lo que otros opinen y cómo reaccionen van a ser muy importantes para ti, al punto que puede influir en tu estado de ánimo. Pregúntate si es correcto que sea así. Evita que las personas posesivas ganen poder sobre ti, ellas no te llevan a ningún lado.

Escorpio. Tu lugar de residencia o tu sitio de trabajo se van a convertir en el punto de reunión para ti y tus amigos. Vas a sentir la necesidad emocional de compartir con ellos y conocer sus puntos de vista sobre temas que tú consideras cruciales. Está bien abrirse a opiniones diversas.

Capricornio. La rutina suele quitarte tu equilibrio emocional, y eso se acentúa todavía más en estos días. Viajes cortos de última hora resultarán placenteros y reconfortantes. Este es momento de cambios, debes darle la bienvenida a una etapa gratificante.

Piscis. Esfuérzate un poco más para llegar a donde quieres en el campo laboral. No dejes que solo sea el dinero el que te empuje, piensa también en satisfacciones personales que pueden alimentar tu vida. La salud mejora y tu relación de pareja se fortalece muchísimo más.