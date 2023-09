Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 14 de septiembre de 2023

Aries. Trabaja en mejorar tu capacidad de comunicación, de forma que tus relaciones personales se vuelvan más armoniosas. Una vez logrado, podrás comprobar que las discusiones se tornan fructíferas y dejan de ser un intercambio de comentarios negativos. Debes expresarte abiertamente, pero también en forma eficaz.

Pódcast Vibrando alto: Los efectos que tienen los eclipses en las personas Leer más

Géminis. Aprende a ser tan paciente como persistente. Necesitas tiempo para lograr ese objetivo valioso que te has propuesto y debes saber que las cosas importantes no se logran de la noche a la mañana. No te desanimes si los resultados no son inmediatos. Sigue esforzándote y el resto llegará en el momento adecuado.

Leo. Debes tener claras tus metas y tus sueños y enfocar todo tu atención en ello. Es un buen momento para planificar tu futuro y armar estrategias que te ayuden a acercarte a tus sueños. Entre tanto, dale a tu familia y a tu pareja el lugar que se merecen, en el camino sueles olvidar las cosas que son importantes.

Libra. Sueles ser comunicativo, pero en estos días parecería que no tienes muchas ganas de hablar. Sin embargo, tu situación actual exige que seas claro y directo con todo tu entorno. No sientas temor alguno de compartir tus pensamientos y tus sentimientos, aquello podría hacer que los otros entiendan tu posición actual.

Te puede interesar: El agua es mágica

Sagitario. No te cierres a las nuevas experiencias. Es momento de salir de tu zona de confort, pues ha llegado el momento de ampliar tus horizontes, conocer gente y lugares nuevos, además de probar actividades en las que nunca te habías interesado. Tu perspectiva se abre y vienen ideas muy interesantes.

Mía Astral: “He sabido cultivar paz y espacio en mi vida” Leer más

Acuario. Se vienen algunos golpes –positivos y negativos- a tu vida. En ti está darles el valor que merecen y la aplicación más sabia para que redunden en un mayor crecimiento personal. Cambios y desafíos importantes se convierten en una oportunidad de aprender. Aprovecha este tiempo a tu favor y verás los resultados.

Tauro. Estás muy enfocado en tu carrera y eso es muy positivo, sobre todo porque hace posible la consecución de ciertas metas que hasta hace poco parecían inalcanzables. Tienes un aura transformadora y te adaptas bien a los cambios, algo que no es muy habitual en ti, acostumbrado como estás a seguir la rutina.

Cáncer. Se despierta en ti una necesidad de saber más sobre lo intuitivo y lo espiritual. Te has vuelto más imaginativo y te planteas preguntas que antes no tenían importancia para ti. Un episodio extraño te hace valorar lo que tienes hoy y entender que todo tiene un sentido que va más allá de lo que puedes ver con los ojos.

Te puede interesar: Nuevos desafíos cósmicos: Los Nodos del Karma cambian de posición

Virgo. Una persona cercana se sorprende al notar que te muestras más independiente de lo habitual. Tu pensamiento es mucho más libre ahora, gracias a que te has vuelto más práctico y realista. Un evento externo te hará entender que no solo de sueños vive el hombre y que debes enfocarte en tu carrera y la seguridad financiera.

Escorpio. Alguien a quien aprecias mucho te invita a vivir una aventura que requiere de cierta dosis de valentía también. Ceder a su propuesta te volverá más optimistas y te permitirá confiar en ciertas habilidades que nunca habías explotado lo suficiente. Se vienen sorpresas interesantes en temas del corazón, prepárate para un remezón.

Capricornio. Te enfocas más en temas materiales, lo que da un giro a tus aspiraciones habituales. La comodidad física gana terreno y eso te impide avanzar en tu empeño por hacer ejercicio y tener contacto con la naturaleza. Sin embargo, se despierta tu curiosidad y te muestras mucho más persistente en la consecución de tus metas.

Piscis. Tu sexto sentido se une a tu intuición y te hacen presa difícil de engaños y traiciones. No importa cuáles sean los esfuerzos de otros por verte caer, nada puede ahora contra ti. Tu capacidad de mostrarte cariñoso con los demás te hace ganar terreno entre tus familiares y amigos. No apagues la pasión que te domina.

Para acceder a todo el contenido de calidad sin límites, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!