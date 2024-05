Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 14 de mayo de 2024

Aries. Aprovecha la calma de tu entorno laboral para trabajar en lo que has dejado pendiente. Alégrate, porque hoy va a ser un día tranquilo que no va a requerir de decisiones drásticas. Disfruta del ambiente de paz.

(Te puede interesar: Ansiedad, ¿cómo afrontarla?)

Los lenguajes del amor: ¿cómo puedes identificar el tuyo? Leer más

Géminis. Si crees que no estás rodeado de la gente correcta, toma los correctivos necesarios. Amplía tu círculo de amigos y sorpréndete de cuánta gente disfruta de tu presencia. Tienes un halo especial hoy.

Leo. Sufres un contratiempo en tu trabajo y todos tus planes se retrasan. No te angusties y acepta que no vas a llegar a tiempo a tu casa. Tómalo con filosofía, es la única manera de que no cedas al mal humor.

Libra. Corres el riesgo de sufrir un robo o de ser timado. Mantén las alarmas prendidas y permite que tu sexto sentido de advierta del peligro. Hoy, intenta mantener un perfil bajo y llegar a tu casa temprano.

Sagitario. Si estás en pareja, no esperes a que sea siempre el otro el que tenga detalles románticos. Deberías pensar en cómo sorprenderle tú también. ¿Qué tal una cena romántica o un paseo por la playa?

¿Es posible reconstruir una relación después de la infidelidad? Leer más

Acuario. Pasas por un buen momento, porque tienes el don de sobreponerte a las situaciones difíciles. Sin embargo, esto no será posible hoy, salvo que le ganes la batalla a la nostalgia.

Tauro. Recibes un buen consejo de alguien que no es muy allegado a ti, pero que te tiene alta consideración. Escúchalo y agradécele. Eres afortunado por lo que tienes, pero no lo valoras.

Cáncer. Las cosas no siempre salen como uno quiere, pero eso no significa que hayas fracasado. Tal vez no estás tomando las decisiones adecuadas. Abre los ojos, aprovecha lo que tienes.

Virgo. Pon en marcha un tema que te da vueltas en la cabeza desde hace tiempo. Todo confabula para que logres tus objetivos, solo debes ponerte manos a la obra hoy mismo. ¡Adelante!

Los Gen z tienen un hábito que los demás debemos copiar Leer más

Escorpio. Valora la gente que te da la mano y reconoce que la valía no está en cómo lucen sino en lo que llevan dentro. Las apariencias engañan y ahora tú lo sabes bien. Aplícalo en tu vida.

Capricornio. Prepárate para recibir muchas sorpresas y recorrer un camino que es totalmente nuevo para ti. Siempre es positivo descubrir, explorar y experimentar. No tengas miedo al error.

Piscis. Vuelven esos pensamientos positivos que hace poco te permitieron salir de una gran tristeza. Es un regalo de la vida, no los desperdicies. Mira a tu alrededor y encontrarás razones.

Para acceder a todo el contenido de calidad sin límites, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ! https://suscripcion.expreso.ec/