Los Gen z tienen un hábito que los demás debemos copiar

En la era de la constante conectividad, la generación Z ha adoptado una estrategia sorprendente para mantener la cordura en un mundo digital abrumador: dejar sus teléfonos en modo 'No molestar' durante todo el día. Aunque pueda parecer una medida extrema para algunos, para muchos jóvenes esta práctica se ha convertido en una forma de proteger su bienestar mental y su productividad en un entorno cada vez más agitado.

Cinco señales de que procrastinas Leer más

(SIGUE LEYENDO: ¿Sufres de ansiedad anticipatoria?Aprende a sobrellevarla)

Para aquellos que han alcanzado la etapa de los 30 años y tienen un trabajo a tiempo completo, la constante avalancha de notificaciones puede resultar abrumadora. Los mensajes de grupo, las notificaciones de trabajo y los mensajes personales pueden inundar la pantalla del teléfono en cuestión de minutos, interrumpiendo cualquier intento de concentración o flujo de trabajo.

En este contexto, la opción de mantener el teléfono en modo 'No molestar' durante todo el día se convierte en una estrategia atractiva para evitar las distracciones constantes y poder concentrarse en las tareas importantes.

Lo que resulta aún más sorprendente es que esta práctica no se limita solo a la generación Z; algunos millennials también han adoptado esta estrategia como una forma de gestionar la abrumadora cantidad de información que reciben diariamente en sus dispositivos móviles y bajar la ansiedad.

¡Hey! No te hagas la víctima Leer más

Para estos individuos, dejar el teléfono en modo "No molestar" no solo es una cuestión de evitar interrupciones, sino también de proteger su salud mental y preservar su bienestar en un mundo digital cada vez más demandante. Si bien puede haber preocupaciones sobre la posibilidad de perderse alguna notificación importante o de estar desconectado del mundo digital, para muchos la paz mental y la capacidad de concentración que ofrece el modo "No molestar" compensa con creces cualquier inconveniente potencial.

Los resultados de dejar el teléfono en No Molestar o (Do not disturb)

En un estudio hecho por el Human-Computer Interaction Institutede Carnegie Mellon University, Estados Unidos y junto con Google sobre Cómo es tener un día sin notificaciones, explica que la mitad de los participantes informaron que se sentían menos estresado y más calmados. También que la falta de notificaciones le ayudaba a concentrarse con facilidad cuando se trabaja en un escritorio

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!