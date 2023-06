Aries. Te ilusionaste ante la perspectiva de un amor que, creías, duraría para siempre. Pero los hechos demostraron lo contrario. Sin embargo, debes sentirte afortunado porque descubriste tu equivocación a tiempo. La persona que esperas llega pronto.

Géminis. El dinero que has logrado ahorrar hasta ahora está bien protegido. Evita gastarlo en compras superfluas, pues pronto vas a necesitarlo para solventar un verdadero problema. En el amor, cuentas con el apoyo de alguien que suspira por ti. Pronto sabrás de quién se trata.

Leo. Estás un poco cansado de los celos injustificados de tu pareja. Es mejor que aclares las cosas para que la relación que tienen no se venga abajo. Lo mejor es que se comuniquen adecuadamente para que resuelvan sus líos. Se viene una muy buena racha en lo financiero.

Libra. Ciertas situaciones del pasado hacen que tu pareja no sienta que entre ustedes hay una relación estable. En parte tiene razón, porque no has terminado de cerrar ciertos ciclos que mantienen tu corazón atrapado en recuerdos que deberías desechar. En el trabajo sufrirás un duró revés.

Sagitario. Tu ambiente familiar pasa por su mejor momento. Quienes lo componen se sienten privilegiados por la armonía y el amor que los une. Pero no lo descuiden. Tú, en particular, debes trabajar a diario por conservarlo y protegerlo de las malas intenciones de terceros. No lo olvides.

Acuario. Discusiones y tensiones innecesarias bien podrían ser evitadas si pusieras un poco de tu parte. Te hace falta conectarte más con los sentimientos de las otras personas y reconocer que no eres tú el único que tiene la llave del saber. Ábrete a opiniones diferentes a las tuyas.

Tauro. Presta un poco más de atención a lo que de verdad es importante. Te concentras en resolver lo que parece urgente y descuidas aquello por lo que sí vale la pena luchar. Es buen momento para sorprender a tu pareja con un detalle especial, necesita un poco más de tu atención.

Cáncer. Un nuevo amor te hace ver la vida como la vería un adolescente. Y aunque te sientes feliz, es conveniente que te preguntes por las intenciones de esa persona que aparece de repente en tu vida y quiere cambiarlo todo. Ten mucho cuidado, puedes equivocarte y luego sufrir.

Virgo. Presta mucha atención a los detalles de tu pareja, pues quiere darte un mensaje que tú no quieres ver. Es posible que la relación entre ambos esté demasiado gastada y deban tomar la decisión de separarse o de buscar estrategias que reaviven la llama que han dejado apagar.

Escorpio. Si sigues pensando que las cosas se darán solas, estás cometiendo un gran error. Sin el primer paso de tu parte, nada va a cambiar. Medita bien lo que quieres y piensa en la mejor manera de lograrlo. Recuerda que no solo se trata de ti, sino de alguien a quien amas.

Capricornio. Si no sabes a dónde vas, mal puedes conducir la vida de los demás. Debes decidir el rumbo que quieres tomar y el sentido que esperas que tenga tu vida. Esa es la base real para cualquier decisión. En el amor, muchos capricornianos van a vivir los mejores momentos de su vida.

Piscis. Quieres unos días de descanso, pero no sabes cómo deshacerte de tantas obligaciones que te tienen casi ahogado. Busca la manera de hablar con tus superiores, si sigues así, pronto vas a explotar o a caer en un estado de cansancio y estrés del que te será difícil salir.