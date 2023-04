Aries. Es momento de pensar en cambios profesionales drásticos, aunque empezar te cause un poco de temor. Agárrate de tu lado más competitivo para que encuentres el motor que necesitas. En otro aspecto, se renuevan tus lazos familiares, trabaja en ello.

Géminis. Has iniciado esta semana demostrando tu capacidad de liderazgo. Hoy finalmente llegan los reconocimientos. Pero cuidado, no sueñes demasiado. Mantén los pies en la tierra y mira bien a tu alrededor, hay quienes quieren ponerte una trampa.

Leo. Se despierta el interés por mejorar tu vida familiar. Maneja las cosas de manera adecuada, de forma que no rivalices con tu pareja. Recuerda, son un equipo y entre ustedes no hay ganadores ni perdedores. Aprende a estar en un segundo plano, a veces es necesario.

Libra. Un viejo amor regresa para hacerte la vida de cuadritos. Seguramente regresarán algunas dudas y deseos de recuperar lo que hoy ya no es. No te dejes llevar, lo que tienes ahora es mucho más sólido y gratificante. Mira hacia adelante, lo pasado ya está pisado.

Sagitario. Tienes excelentes ideas para promocionar algún producto en específico, lo que abre una probabilidad de tener tu propio emprendimiento. Pero no te lances sin analizar bien el mercado. Entre tanto, sigue con lo que tienes hasta tener todas las seguridades.

Acuario. Es tiempo de cambios. Se vienen nuevas responsabilidades que se suman a tu necesidad de aspirar a mucho más de lo que ahora tienes. Trabaja en un buen plan e incluye en él a la gente en quien confíes. Todo saldrá a pedir de boca. Adelante.

Tauro. Ya no te rodean las rivalidades y envidias del pasado. Ese episodio quedó atrás. Ahora concéntrate en armar un buen equipo de trabajo, en el que confíes plenamente. Es importante que apliques todas las lecciones aprendidas en el pasado, verás los resultados.

Cáncer. Aumenta tu preocupación por los miembros de tu familia. Si tienes hijos, ellos se convierten en el centro de tu atención. De la misma manera, vas a retomar tu vida social, lo que ayudará a vencer el estrés. Vas a estar más extrovertido que de costumbre.

Virgo. Cuida tus nervios, no vaya a ser que te jueguen una mala pasada. Evita el mal humor y despídete de la ansiedad, porque afectan notoriamente tu comportamiento con los demás. Antes de hablar, respira profundamente y cuenta hasta diez. Todo lo que digas puede ser determinante.

Escorpio. Aumentan tus deseos de salir adelante, sobre todo porque vas a analizar profundamente lo que has logrado hasta hoy. Sientes que es insuficiente y que no guarda relación con tus esfuerzos y tu empuje. No te apresures, todo a su tiempo. Primero planifica, luego actúa.

Capricornio. Ciertos quebrantos de salud te impiden cumplir con algunos planes que habías hecho tiempo atrás. En lugar de deprimirte, busca soluciones concretas. Es importante que te ocupes de tu organismo hoy mismo, no aplaces la visita al especialista.

Piscis. Cuentas con el apoyo de los tuyos y esto te da mucha seguridad. Sin embargo, las decisiones más importantes siempre serán tu responsabilidad, sobre todo aquellas que afectan tu vida directamente. No te apresures a resolver un problema complicado.