Aries. Si estos últimos días han sido complicados financieramente, hoy las cosas se pondrán más complicadas. Debes ahorrar sí o sí. Basta de gastos pequeños e innecesarios. Se hace imprescindible una buena estrategia para aumentar tus ingresos.

Géminis. Amigos y familiares están pendientes de ti, pero en ocasiones olvidas demostrarles tu agradecimiento. Hay que ser recíproco, no lo olvides. Por otro lado, tienes el amor incondicional de los tuyos, demuéstrales tú también lo importante que ellos son para ti.

Leo. Te va a ir bien en el amor si tienes pareja estable, vivirás momentos de mucho equilibrio y bienestar. Aprovéchalo. Pero si estás solo, no es aconsejable que busques con quien compartir tu corazón. Mejor céntrate en alcanzar tus metas profesionales.

Libra. Buscas afianzar tus relaciones sociales, pero muchos de tus amigos atraviesan por situaciones delicadas y no están de muy buen humor. Necesitas que los escuches y los ayudes. No intervengas en discusiones interminables, no te llevarán a ninguna parte.

Sagitario. Surgen cambios inesperados en el trabajo, lo que te obliga a estar pendiente de todo lo que ocurra a tu alrededor. Está ampliamente favorecido todo lo que tenga que ver con creatividad. Tu imaginación no para, estás lleno de ideas novedosas e impactantes.

Acuario. Debes salir de tu zona de confort, pues recibirás noticias que, aunque positivas, te obligarán a llevar a cabo cambios importantes en tu entorno familiar. Tu rutina se verá afectada. Podría tratarse de nacimiento de un bebé.

Tauro. Has descuidado totalmente el ejercicio y ahora sientes que tu cuerpo no responde como quisieras. Tampoco te has ocupado de tu dieta y las consecuencias son evidentes. Ten cuidado con los accidentes y ante cualquier alarma, acude inmediatamente al médico.

Cáncer. Tus estudios o tu carrera ocupan gran parte de tu mente. Está bien que sea así, porque eso te permitirá un crecimiento profesional importante. Sin embargo, no descuides a tu familia y tus amigos, ellos son el verdadero soporte de tu vida.

Virgo. Has cambiado la forma de hacer las cosas, ahora compruebas que todo va por un mejor camino. Llegan los frutos de esa decisión y los resultados te sorprenden. Deja atrás a las personas y situaciones que te traen tristezas o preocupaciones. Lucha por tu felicidad.

Escorpio. Dedica tiempo a interiorizar lo que quieres y que sientes. Es momento de trabajar en tu crecimiento personal. Has permanecido en absolutamente comodidad, sin esforzarte por mejorar. Mereces mucho más de lo que tienes, pero debes trabajar para alcanzarlo.

Capricornio. Por ciertos imprevistos, te darás cuenta de que eres muy importante para muchos. Aquello te alegra y te da una razón para buscar la excelencia en todos los sentidos. Tu presencia, tus consejos y tu experiencia los ayudan en el camino. No los defraudes.

Piscis. A pesar de los problemas, tu optimismo no va a decaer. Vas a enfrentar la vida con una perspectiva muy positiva, lo que alivia considerablemente la carga. La magia te rodea, no la desaproveches. Que las dudas no te impidan alcanzar tus metas más importantes.