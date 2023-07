Aries. Nuevamente has tenido que comprobar que no todo lo que brilla es oro. Te dejas convencer por el oropel y echas de lado lo que de verdad tiene valor en tu vida. Tropiezas con la misma piedra y no caes en cuenta de que es hora de recapacitar. En ti está encontrar el mejor rumbo. Analiza a profundidad.

Géminis. Se te presentan algunas alternativas de inversión para ese dinero que has venido ahorrando desde hace tiempo. Si bien es cierto que es importante que tu capital crezca, debes tener mucho cuidado de no perderlo todo. No entres en sociedad con amigos, el resultado va a ser terrible.

Leo. Tu relación de pareja está marcada por escenas de celos y peleas que han dañado por completo el ambiente y la convivencia. Es hora de sentarse a conversar, pues ambos tienen muchos dolores que no logran sanar. Es momento de decidir si desean continuar o no. Deben esforzarse para salir adelante

Libra. Regresa alguien de tu pasado y hace que repienses tu situación actual. No solo en lo que se relaciona con tu pareja y tu familia, sino también con el entorno amplio que implican trabajo y amigos. Ten cuidado de no dejarte llevar por los recuerdos y la nostalgia, ya no eres el mismo de tiempo atrás, has cambiado.

Sagitario. Has logrado la estabilidad familiar por la que tanto te esforzarte y te sientes satisfecho junto a los tuyos. Ahora se te presenta una buena oportunidad que requiere de una mudanza, primero tú solo. Debes sopesar los pros y los contras para determinar si vale la pena arriesgarlo todo.

Acuario. Cede un poco en cuanto a lo que otras personas tienen que decirte. Sueles ser muy cerrado y creer que solo tú conoces el camino. Estás equivocado. En estos días se pondrán en evidencia las consecuencias de tu testarudez, que van a afectarte a ti y a alguien a quien siempre has querido proteger.

Tauro. Tienes muchos distractores que, unidos a tu egoísmo natural, te hacen olvidar que las otras personas tienen también necesidades que suplir. Detente un poco a pensar en cada uno de los que conforman tu entorno más próximo y dedícales algo de tu tiempo. Eso será suficiente para hacerlos felices.

Cáncer. Llega alguien especial a tu vida y sientes que caminas sobre nubes. Pasado el primer momento, todo se asienta y descubres que las cosas no son como creíste al principio. En ti está cortar por lo sano y seguir tu camino o seguir intentando sacar adelante una relación que no tiene ni pies ni cabeza.

Virgo. Has escogido cerrar los ojos frente a una situación que involucra directamente a tu familia. Aquello está haciendo mucho daño a tus seres queridos, pues esperan que los ayudes en estos momentos difíciles como ellos lo hicieron cuando tú los necesitaste. Levántate y actúa como sabes que debes.

Escorpio. Sientes que vives un infierno, pero no haces nada por cambiar las cosas. Estás inmerso en una situación en la que, a pesar del dolor, te sientes cómodo. Es hora de que recuperes tu orgullo y empieces a luchar por darle un buen sentido a tu vida. Estás desperdiciando tus días en algo que no vale la pena.

Capricornio. Estás confundido y no sabes qué camino tomar. No debes decidir llevado por el apuro, esto no es un tema de velocidad sino de inteligencia. Analiza bien cada posibilidad y pon delante de ti tus metas y tus sueños. Recuerda que bajo ninguna circunstancia debes traicionar tu esencia como persona.

Piscis. Un viejo amigo toca tu puerta para pedirte posada por unos días. Aceptas para honrar la amistad que los une, pero esa persona se aprovecha de tu buena voluntad. Ten cuidado, debes encontrar la mejor manera de alejarlo de tu vida antes de que sea demasiado tarde y haga daño a los que amas.