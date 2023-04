Aries. Durante esta semana, tu voz puede llegar a muchos. Es por eso que resulta imprescindible que tomes con responsabilidad todo aquello que salga de tu boca. Canaliza bien tu sentido de la comunicación para que logres equilibrio, pero también para que lo entregues a otros.

Géminis. Tu intuición se eleva a planos que nunca habías experimentado. Pequeños e inusuales viajes te llevan a aprender lecciones importantes que luego podrás aplicar en tu vida diaria. En el amor, las cosas toman finalmente su lugar. Paciencia y confianza.

Leo. Debes mostrar total firmeza y objetividad para lograr una mayor claridad mental que te permita encaminar tus decisiones más importantes. No desconfíes de quien te ha demostrado apoyo incondicional, pero desecha a todo aquel que te ha traicionado.

Libra. Se avecina el fin de algún aspecto determinante en tu vida, muy posiblemente en el área laboral. A pesar de tu productividad, consideras que el espacio ya te resulta pequeño. No temas abrirte a nuevas posibilidades, en ti está marcar los límites. Lánzate sin miedo.

Sagitario. Tu personalidad es simplemente irresistible y puedes conquistar el corazón de quien desees. Pero no te equivoques, si no encuentras el justo medio puedes dejarte llevar por la vanidad y, con ello, al fracaso amoroso. Mira bien lo que haces, así no lamentarás consecuencias.

Acuario. Este es un nuevo inicio, lo que implica cambios drásticos. Se vienen historias diferentes y un momento en tu vida que le dará forma a todo lo que has puesto por delante. Emprendimientos y lanzamientos están ampliamente favorecidos.

Tauro. Crea fama y échate a la cama. Ningún refrán puede describir de mejor manera lo que ocurre ahora en tu vida. Y eso aplica a aspectos muy personales como a los laborales y sociales. Debes demostrar que has cambiando para bien, es una necesidad de tu corazón.

Cáncer. Tu relación amorosa es cada vez más estable, lo que te da una mayor seguridad en otros aspectos de tu vida. La comunicación está en un punto alto y han encontrado el camino que los dos quieren recorrer… juntos. Aprovecha estos momentos para planificar el futuro.

Virgo. Nadie pone en duda tu capacidad para rendir en el trabajo, sueles ser cumplido y responsable. Pero estos días hay algo que te preocupa y que se gana tu atención en mayor medida. Hay despistes y olvidos. Intenta solucionar el problema para evitar equivocaciones.

Escorpio. Con un poco de esfuerzo puedes lograr algo de equilibrio financiero. Deja de ser orgulloso y acepta una oportunidad interesante, aunque creas que no está a tu altura. No es momento para remilgos ni caprichos. Hay prioridades, no lo olvides nunca, menos ahora.

Capricornio. Tu salud tambalea y es porque no estás prestando suficiente atención al descanso. Es cierto que estos son días demandantes, pero recuerda que si no estás bien anímica y físicamente, tu energía baja. Relaja tu mente y tu cuerpo, lo necesitas.

Piscis. Estás dando a tu pareja la impresión de que te has convertido en alguien serio y aburrido. Recapacita. El amor debe alimentarse y la distancia puede enfriarlo y terminar con él. Demuestra tus sentimientos y muestra tu mejor lado. Les hará bien a ambos.