Aries. Se pone a prueba tu competitividad y capacidad de liderar a las personas que tienes a tu cargo. Gracias a tu esfuerzo, las cosas salen mejor de lo planeado. Ese resultado positivo te hace considerar si llegó el momento de dar un giro de timón en lo laboral.

Géminis. Vives momentos de mucha felicidad en tu hogar, pues los vínculos familiares toman una renovada fuerza. La comunicación entre ustedes está en su mejor momento, estaría bien allanar ciertas fricciones que, de alguna manera, ensombrecen el panorama.

Leo. No es momento de miedos ni de dudas. Las decisiones que tomes hoy deben estar asentadas en la certeza. Por ser un día importante, no te apresures, tómate el tiempo que necesites. Y si así lo quieres, toma en cuenta de alguien que tiene mayor experiencia.

Libra. Tienes a tu lado a la persona que mejor calza contigo, tus intereses y tus metas. Así que no te guardes las palabras de gratitud que tienes para con tu media naranja. Ningún error del pasado puede empañar tu relación, no vale la pena.

Sagitario. Pasas por momentos financieros difíciles y es hora de tomar el toro por los cuernos. Analiza bien tu situación. Suma y resta para que sepas con claridad con qué cuentas. A partir de ahí, debes elaborar un plan en el que prime el ahorro.

Acuario. Estás afectado emocionalmente por un problema familiar y ello te impide avanzar correctamente en el plano laboral. No mezcles las cosas, aunque se hace prioritario que resuelvas tus asuntos personales para sentir paz en tu corazón. El resto llegará solo.

Tauro. No estás cumpliendo con tus fechas límite para entregar un proyecto o un trabajo que te ha sido solicitado por tus superiores. Ya que no tienes excusa válida, debes ponerte manos a la obra para solventar tu falta. Acepta que no has trabajado como debes.

Cáncer. Deja ya de añorar relaciones pasadas, recuerda que no terminaron bien y por eso esas personas ya no están a tu lado. Valora a tu pareja, porque ella necesita que reconozcas sus esfuerzos por hacer que todo marche bien. Estás siendo muy injusto.

Virgo. Luego de un largo fin de semana en el que hiciste lo que más disfrutas, debes ponerte a trabajar con empeño y energía. Te quedan muchas cosas de tu agenda por cumplir y el tiempo podría no ser suficiente. Basta de holgazanerías.

Escorpio. Si no tienes pareja estable, pronto te darás cuenta que estás muy cerca del verdadero amor. No te canses de buscarlo. Pero si ya tienes una relación, pon todo tu empeño por hacer feliz a tu pareja y por sentirte pleno a su lado. Es lo más justo.

Capricornio. Si quieres afianzar tus lazos con tus amistades, el primer paso es acercarse más a ellos. Estás comportándote de manera distante, pero quieres que ellos estén pendientes de tus necesidades. Recuerda que cualquier relación debe ser alimentada con afecto y atenciones.

Piscis. Te vendría bien buscar tiempo suficiente para el descanso. El agotamiento diario se está acumulando y ya empieza a afectar negativamente tu salud. Aprende a cuidarte un poco más. Es muy conveniente que revises tu dieta y que hagas más ejercicio.