Aries. Si quieres expectativas realistas para este nuevo mes, es importante que todas tus relaciones tengan un enfoque claro. Evita ser ambiguo a la hora de comunicarte, de forma que todo quede claro y no haya confusiones. Una palabra dicha de menos podría ser el comienzo del caos total.

Géminis. Elimina el desorden de tu vida. Ya habías logrado tener una rutina que te estaba permitiendo poner cada cosa en su lugar, pero has soltado la cuerda y ahora todo luce confuso. Y eso se refiere tanto a lo material como a tus sentimientos. Mientras no sepas lo que quieres, no podrás seguir tu camino.

Leo. Aumenta tu energía y la posibilidad de vivir cambios importantes en algunos aspectos de tu cotidianidad. La aventura toca a tu puerta y, de repente, te sientes capaz de hacer cosas que nunca te habías atrevido a considerar. La exploración de nuevos intereses te abren las puertas del deseo a lo desconocido.

Libra. Sin saber cómo ni cuándo, cruzan frente a ti gente con personalidad excéntrica. Lo que en principio te causa gracia, luego se convierte en una profunda curiosidad por saber qué hay en su interior. Esa búsqueda te lleva a encontrar nuevas perspectivas de la vida. Será un proceso interesante.

Sagitario. Llega a ti la oportunidad de explorar nuevos intereses que te vuelven más sensible ante la realidad de los otros. Mirar más allá de tus narices va a permitirte valorar lo que tienes y pensar en un futuro en el que no solo tú eres protagonista. El amor se ve beneficiado por esta nueva tendencia.

Acuario. Los problemas que has debido enfrentar en estas últimas semanas se transforman en una gran tristeza. Debes preguntarte si estás dando todo lo que puedes dar y aquello que merece tu pareja. Recuerda que la relación es de dos, y todo lo que ocurra entre ustedes le compete a ambos.

Tauro. Debes dar tiempo al tiempo y no apresurarte en buscar resultados que no estás en capacidad de apurar. La paciencia es la única herramienta que tienes para sobrevivir en estos momentos tan complicados. Deja tu egoísmo y piensa más en los que te rodean, ellos están contigo. No lo olvides.

Cáncer. Has las cosas que sabes hacer bien y pide ayuda si no sabes cómo comportarte frente a situaciones inusuales. Recuerda que compartir tus debilidades te hace más fuerte y valiente. Debes darle la vuelta a tus conceptos y entender que el mundo te quiere tal cual eres, no debes fingir nada.

Virgo. Defiende el amor hasta las últimas consecuencias. Las respuestas a las inquietudes de tu corazón están en tu interior, nadie puede decirte qué hacer. Sin embargo, es con tu pareja con quien debes llegar a acuerdos que les permitan mantener su relación sana y sin sobresaltos. Inténtelo pronto.

Escorpio. No pierdas la paciencia, por muy adversas que sean las circunstancias. Se vienen cambios positivos, pero todavía demoran un poco. Sin embargo, este es el momento de sembrar para que luego puedas cosechar como mereces. En el amor, debes tomar una decisión difícil. No la demores.

Capricornio. Este no va a ser un mes espectacular, pero la tranquilidad que llega a tu vida será suficiente para que te sientas feliz y en paz contigo mismo. Una buena noticia redunda en la decisión de ponerte en forma y de ocuparte de tu salud. Es algo que no puedes seguir postergando, lo sabes.

Piscis. Cierto acontecimiento doloroso te hace tomar las riendas de tu vida y transformar los planes que tenías para un futuro inmediato. Vas a salir fortalecido de ese proceso. Es mejor que todo se resuelva pronto para que puedas ver con claridad lo que te depara la vida y escoger el mejor camino. ¡Ánimo!