6 hombres maduros que conquistaron el corazón de jovencitas

'El amor no tiene edad', dice un adagio popular. Pero qué lleva a los hombres maduros a conquistar a mujeres mucho más jóvenes, algunos incluso podrían ser sus padres. El tema suele ser bastante polémico debido a la sociedad en la que vivimos, sin embargo, hay parejas que siguen sus amoríos sin importarles el qué dirán.

1. El actor venezolano Fernando Carrillo, quien por muchos años fue calificado como 'incasable', decidió dejar de lado la soltería y le propuso matrimonio a su novia María Grabriela, de 24 años, 30 menos que él. La boda será en un playa mexicana a finales de año. Carrillo calificó a su novia, a la que conoció hace apenas tres meses, como el amor de su vida.

2. Con 22 años de diferencia, y tras casi dos décadas de casados, la estrella mexicana Thalía, de 48 años, y el productor musical Tommy Mottola, de 70, demuestran que, cuando de amar se trata, la edad es tan solo un número. La pareja sigue sumando nuevos capítulos a su increíble historia de amor, que incluye a sus dos hijos, Sabrina Sakaë y Matthew Alejandro Mottola Sodi.

3. El excéntrico millonario italiano Gianluca Vacchi, de 52 años, anunció emocionado y al borde de las lágrimas, a través de sus redes sociales, que se va a convertir en padre de su primer hijo junto a su novia, la modelo venezolana Sharon Fonseca, de 25. Vacchi quien es conocido en redes sociales, estuvo con la exvirreina universal, la colombiana Ariadna Gutiérrez, de 26 años.

4. La ex integrante de RBD, Dulce María, vive enamorada de su esposo el cineasta Francisco "Paco" Álvarez, quien le lleva 11 años. La pareja se conoció en el 2016, durante el rodaje del clip del tema "No sé llorar". Se casaron en noviembre de 2019 y tuvieron una bellísima boda digna de un final feliz de telenovela. Otra prueba de que el amor no sabe de edades.

5. La cantante Beyoncé tenía 19 años cuando empezó a salir con el productor musical Jay-Z, quien le lleva 12. La pareja cumplió 12 años de matrimonio el 4 de abril de 2020 y juntos han procreado tres hijos. Ambos forman una de las parejas más estables del mundo de la música. La diferencia de edad no se nota, ya que se mantienen muy bien.

6. Otro caso sonado fue el de los actores, Christian Meier y Génesis Rodríguez. Ambos se conocieron en el 2008 cuando grababan la telenovela Doña Bárbara, causaron revuelo al confirmar su romance en mayo de 2009, cuando ella tenía 21 añitos y él 38. La relaciòn terminó meses después. La hija de El Puma aseguró que fue su primer e inolvidable amor.