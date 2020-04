Henry Bustamante: "Me ubico en el grupo de quienes viven el presente"

"Trabajando ahora desde casa. Ayudando en todo lo que pueda y esté a mi alcance para que el programa En contacto siga su curso y el canal con su programación establecida en estos casos”, respondió el presentador Henry Bustamante cuando le preguntamos acerca de cómo ha cambiado su vida por el coronavirus.

La cuarentena la vive en su casa. Por su trabajo, que al inicio estaba bastante expuesto, mantenía contacto con mucha gente, decidió aislarse de su familia. “Lo hice para evitar contagio en caso de yo tener el virus”.

Añade que esta pandemia le ha servido mucho para analizar en qué grupo de personas está durante esta emergencia que asusta a todos sin excepción. “Puedo ser el que se deja llevar por el pánico, consumo toda la información falsa y alarmista que se pasan en redes de manera indiscriminada e irresponsable, pero no soy así”.

Henry se ubica en el grupo de quienes viven el presente. Dice ser un hombre cauto, toma todas las precauciones del caso para protegerse y además aprovecha este tiempo para buscar un por qué y para qué. Reflexionar, crecer espiritualmente y ver esperanza en momentos cuando todo resulta difícil.

Henry Bustamante se mantiene positivo y proactivo mientras dura la pandemia. Instagram

Mientras pasa la cuarentena en su casa, bromea al decir que aprovecha para descansar de manera indiscriminada.

Para el comunicador vinceño, la parte más dura de esta emergencia es justamente abrir las redes sociales y enterarse del fallecimiento de personas cercanas, gente buena. “No he perdido seres queridos gracias a Dios. Pero sí he perdido amigos, colegas, gente que de alguna manera te genera dolor por no poder despedirte”.

Revela que como es malo para la cocina, es muy difícil explotar alguna faceta culinaria, pero no por eso se mata de hambre, todo lo contrario. “Soy de los que disfruta esos platos de comida que nadie te ofrece o que solo lo disfrutas en casa. Esta es la oportunidad de oro para hacerlo. Arroz con queso, con huevo frito, arroz con atún. Lo más sencillo y a la vez más rico del mundo para mí. Me remonto a mis épocas de niño, en casa con mis padres y hermanos”.

"Estoy consciente de la crisis que estamos viviendo en todo sentido. Que nos sirva para reiniciarnos como seres humanos. Quizás necesitábamos pasar por etapas tan complejas para volver a encontrarnos. Darle valor a un abrazo, una compañía"