Gustavo Pacheco: "He cumplido 69 años y no me he dado cuenta"

El músico Gustavo Pacheco cumplió 69 años y los celebró con mucha emoción porque se está recuperando del coronavirus. A inicios de noviembre estuvo internado en terapia intensiva del hospital Luis Vernaza, donde lo intubaron.

“He cumplido 69 años y lo que para quizás el mundo ha sido una tragedia, para mí ha sido una aventura, aunque me solidarizo con aquellos que perdieron a sus seres queridos, siempre pensé que iba a cumplir muchos años más y los cumplí; desde el cielo tuve el empujón para festejar un nuevo onomástico.

No me di cuenta que 69 años pasaron tan de prisa. No sé dónde se fueron, pero tengo mi conciencia en paz, preocupado por lo que está sucediendo en el mundo; antes, el fallecimiento de nuestros amigos o familiares era una nota de pesar y ahora nos estamos acostumbrando”.

El exesposo de Silvana Ibarra y padre de Ámar Pacheco añade que nunca pensó en la vejez. “Siempre viví con la emoción de nuevos sonidos, arreglos, canciones, instrumentos, shows, escenarios, viajes por el mundo. Tengo 69 y creo que tengo 25, que la vida es liviana, alegre, llevadera, que me queda bastante aún por vivir y que todo pasa con resignación en las derrotas y que a todo lo malo siempre le llega lo bueno y entonces, me pregunto, ¿debo pensar así?

Cumplí 69 años de testarudo y necio pero también obediente, persistente y nunca he dejado de contestar las ofensas, me gusta jugar con mis nietos como he jugado con mis hijos, he sido infiel me arrepiento, pero no mujeriego, generalmente ando elevado con mi mente pensando en tantas canciones. Por la calle cuando alguien me saluda, estoy mirando por otro lado, por eso dicen: 'ese negro presumido’ pero no es así, es una imagen falsa.

Me gusta la compañía de mis amigos y del vino tinto. También me gusta abrir la puerta del cuarto de mi hija para decirle: ‘hasta mañana mi amor’, me agrada escuchar los aplausos del público, ver a la gente de pie, verles la cara de alegría por haber escuchado canciones que les llegaron al corazón”.

Gustavo no solo reflexionó por sus 69 años de vida, recordó al artista mexicano Armando Manzanero. “Tuve el honor de ser su guitarrista hace unos 34 años en Los Ángeles en el restaurant El Caché de mi amigo Enrique Izquieta. Era una persona sencilla sin poses, pero con mucha capacidad artística. Cuando supe que estaba internado e intubado por COVID-19, pensé que iba a salir de ese estado así como yo”.