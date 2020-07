Jeff Bezos, el gurú de los negocios más poderosos del mundo

A base de un trabajo y autodisciplina tenaz, el visionario y ambicioso empresario Jeff Bezos convirtió a Amazon en una de las empresas líderes, y saboreó la gloria al convertirse en el hombre más poderoso e influyente del planeta.

Como el rey Midas, parecería que todo lo que toca lo convierte en oro. No hay negocio que se le escape de las manos. Incluso en tiempos de pandemia, la racha de buena suerte estuvo con él: entre marzo y abril, Amazon contrató a 175.000 trabajadores adicionales para cumplir con la demanda de millones de consumidores que, mientras estaban confinados, confiaban en Amazon para recibir sus productos en sus casas, según Forbes.

El genio de los negocios que fundara el coloso de comercio electrónico en 1994 desde su garaje en Seattle, ha invertido en diversos campos (desde Google y Twitter hasta un laboratorio que busca alargar la vida de las personas), compró el diario Washington Post (en 250 millones de dólares) y fundó Blue Origin, una empresa con la que aspira a desarrollar la cápsula lunar Blue Moon con el fin de realizar viajes a la luna. ¡Qué lunático, verdad!

Si no eres terco, te rendirás de tus propios experimentos antes de tiempo. Y si no eres flexible, no verás una solución distinta al problema que intentas resolver.



Jeff Bezos