El actor y cantante venezolano Guillermo Dávila, quien se presentará en Puerto Rico el 29 de mayo, aún recuerda cómo hace ocho años permaneció tres semanas en un hospital de la isla por una grave afección pulmonar y asegura que sobrevivir fue "un milagro".

Fue en noviembre de 2014 cuando Dávila se preparaba para presentar su espectáculo "Ídolos" en el Hotel Caribe Hilton en San Juan y empezó a sentirse mal, según rememoró el intérprete del éxito "Solo pienso en ti".

El también actor fue trasladado al Centro Médico de Río Piedras (San Juan), donde fue diagnosticado con una neumonía atípica doble severa junto con dos bacterias, siendo conectado a una máquina de respiración artificial al no responder sus pulmones con normalidad.

"Me dio de todo a la vez", explicó Guillermo José Dávila Ruíz, nombre de pila de este artista de 67 años y natural de Caracas.

ALGO "FUERA DE LO COMÚN"

Tras vencer las complicaciones de salud, el director del hospital le dio un abrazo y le dijo que el equipo de sanidad hizo "todo lo humanamente posible para salvarlo".

Dávila, que regresa a Puerto Rico para interpretar sus mayores éxitos en el Centro de Bellas Artes de Caguas el día 29, aseguró que esa afección fue "fuera de lo común" y que recuperarse de ella fue "un milagro de Dios".

"Yo todavía no sé cómo me enfermé, pero después de eso, conocí a alguien que me dijo que 27 días antes de que fuera ingresado allí, habían atendido a un paciente muchísimo más joven que yo y no logró salir adelante", contó.

Un año después de aquel episodio de salud, Dávila regresó a Puerto Rico, y aprovechó la ocasión para ir a la playa con su familia y compartir con la médico que le salvó la vida y a quien solo identificó como Wanda.

"Cada vez estoy mejor, porque tengo salud todavía. Ahora lo que hago es poniéndome más viejo, pero todo lo demás me sigue funcionando más o menos", dijo entre risas.

El intérprete de "Cada cosa en su lugar" y "Barco a la deriva" y protagonista de la telenovela "Ligia Elena" ha visitado la isla en numerosas ocasiones desde la primera vez que pisó el suelo caribeño en 1982.

DÁVILA Y PUERTO RICO, UN CARIÑO DE 40 AÑOS

En la década de los 80 del siglo pasado, Dávila vivió un año en Puerto Rico, donde se destacó como protagonista de la telenovela local "Diana Carolina" junto a la actriz puertorriqueña Ivonne Goderich.

"Fue muy grato el recibimiento y mejor todavía cuando logré empezar a conocer gente de la isla, hacerme amigos y empezar a entrar en los canales de televisión. Yo siempre he extrañado ir para allá", indicó.

"En Puerto Rico me acogieron, desde el primer día, con un cariño que se ha mantenido a lo largo de mi carrera y vivo siempre agradecido por eso", agregó el también actor de la telenovela "Cantaré para ti".

En aquel tiempo, Dávila se codeaba entre los principales actores y galanes de las telenovelas en Puerto Rico, aunque más que como "un galán" prefiere describirse como "un actor y cantante afinado".

Durante sus más de 30 años de carrera como cantante, ha vendido más de 20 millones de discos y fue entrenador de La Voz Perú durante la temporada 2021, donde visualizó que ganaría su concursante favorita Marcela Navarro.