Hace un año, cuando se desarrollaba el calendario de desfiles en los Fashion Weeks de todo el mundo, la industria de la moda se paralizó al conocer el fallecimiento de uno de los diseñadores más icónicos del momento: Karl Lagerfeld, quien había perdido la lucha contra el cáncer de próstata.

Los medios especializados en moda comenzaron a hacer homenajes, recuentos de su vida y cuestionaban sobre lo que pasaría de ahora en adelante con las casas de moda que él dirigía. Pero además, también hubo una duda sobre el futuro de uno de los seres vivos que más amaba el diseñador: su gata Choupette.

Es que para Lagerfeld, su gata era más que una mascota, era su fiel acompañante, su mayor amor. Por eso, el diseñador convirtió a este felino blanco su principal heredera de su fortuna con 300 millones de dólares para ella.

Redes sociales

Tan grande era el amor del diseñador por Choupette, que antes de fallecer creó una cuenta de Instagram exclusivamente para ella. Hasta la actualidad, en ella acumula 40 mil seguidores y hoy, al recordarse un año de la muerte del diseñador, quien maneja la cuenta del felino se encargó de escribir un mensaje para honrar a su ex dueño:

"Querido Papa... Ha pasado un año desde que no has estado aquí, el tiempo vuela tan rápido ...Aprendí a vivir con el peso de tu ausencia, no pasa un día sin que piense en ti, en nosotros, en todos esos recuerdos felices que pasamos cerca de ti.Gracias por el amor que me has dado por estas alegrías que me has traído, gracias por ser tú, un hombre único y excepcional. Sabes, todos te amaron y todavía te amamos hoy, porque este amor es infinito ... Nuestra Françoise cuida de mí como quisieras, estamos bien, sé que desde donde estás, nos cuidas ...Un día nos volveremos a ver y podremos abrazarnos nuevamente. Hasta este día, hago todo lo posible para hacer felices a las personas que amo ... Sé que te amé, te amo y te amaré por siempre grabado para la eternidad. Con amor, tu choupinette", es el texto que se escribe a nombre Choupette.