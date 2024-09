Gaby Pazmiño con amigos y con pareja festejó sus 41 años

Me pica la lengua. La expresentadora está muy enamorada. Además Carlos José Matamoros se mantiene alejado de las drogas

Gabriela Pazmiño Yépez tiene un grupo de amigos que está con ella en las buenas y en las malas. Se reunió con Paúl Tutiven, Luis Antonio Ruiz y Carlos Julio Gurumendi, entre otros, para festejar los 41 años. Paúl y Luis Antonio hicieron a un lado sus egos. Se pelean de vez en cuando, porque los dos se creen el rey de la comunidad (por el tipo de noticias que reportan). Mientras que Carlos Julio vino a Guayaquil para compartir con su amiga. Trabaja en Quito. Este grupo laboró en Teleamazonas.

La expresentadora está enamorada de un manaba, pero prefiere mantenerlo bajo perfil. Bailó hasta que se cansó. Ella nació un 17 de septiembre.

Nadie se puede enojar o resentir

Se cuenta y no se cree. Tras el dime y direte que se armó en RTS porque José Luis Arévalo, de 'Noticias de la mañana', no invitó a Gabriela Pazmiño a su cumpleaños, el equipo se reunió y se llegó a un acuerdo: nadie tiene que resentirse si el cumpleañero no invita a alguien del grupo a su fiesta personal.

De este lío se enteraron hasta los guardias de seguridad, ya que Gabriela fue muy evidente en pantalla y tras bastidores. José Luis no entiende el escándalo que se armó, si la que organizó fue su esposa y ella quería que esté la gente de confianza del presentador.

Cheo Navarrete en Europa

El gerente de producción Cheo Navarrete, de TC, necesitaba un descanso para aliviar tensiones tras los remezones que se han dado en ese canal o tal vez para olvidar que no está al frente de la comedia 'Los de al lado'. Disfruta de un viaje por Europa, uno de los destinos que más lo cautivó fue Venecia.

Volviendo a la producción que se estrenará el próximo mes, Sofía Caiche interpreta a una mujer sexy. Se la ve en las promociones luciendo vestidos cortos y ajustados y además escotes.

25 años en recuperación

Carlos José Matamoros tiene razones para celebrar. Cumplió 25 años en recuperación. Para cualquiera que ha vivido el infierno de las drogas, es un gran logro. Compartió con sus compañeros que, en los peores momentos, cuando tocó fondo, estuvieron junto a él. Se aproxima a los 50 años de vida. Tiene 48. Practica ejercicios intensamente para estar como de 20.

