Gaby Espino: "La relación se tuvo que parar"

La también modelo, de 42 años, rompió el silencio y habló para el programa de televisión dominicano 'Noche de luz´ y reveló el motivo que la llevó a terminar su noviazgo con el presentador Jaime Mayol.

La relación empezó desde el 2018 y a pesar de demostrar la química que existía entre los dos, decidieron poner un punto final a su relación. "Yo a Jaime lo adoro y lo amo. Nos amamos con locura. Nosotros no estamos juntos por falta de amor, de hecho nos llevamos espectacular", dijo la modelo.

La actriz de Más sabe el diablo' explicó que la distancia geográfica les hizo una mala jugada. "Ha sido difícil continuar por esa razón", relató y agregó: "Yo no digo que no a nada, o sea uno no sabe qué pueda pasar el día de mañana, además nosotros nos queremos muchísimo y estamos siempre en contacto, pero la relación sí se tuvo que parar por agenda, por lejanía. Pero él es un tipazo, yo creo que es de los hombres más hermosos de corazón, del ser humano más hermoso que yo he conocido en mi vida".

El interrogatorio concluyó hablando de sus exparejas, Cristóbal Lander y Jencarlos Canela. "Tengo dos grandes exs. Suena raro, gracias a Dios tengo dos grandes exmaridos. Mis hijos tienen dos grandes papás".

Resaltó el cariño que tiene por la mamá de Canela. "Su mamá es como mi mamá. La verdad agradecidísima con lo que es Jencarlos y su familia en mi vida".