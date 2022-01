Tras el regreso de Gaby Díaz a 'En contacto', en las redes sociales se alborotaron críticas de que la presentadora se había retocado el rostro. Hasta lo que supimos estuvo encerrada en su casa con su familia porque se contagiaron con la COVID-19.

“No sé en qué momento me iba a hacer algo. Acabo de estar donde la doctora, mi sistema inmunológico está en el piso, muy bajo, la energía se me ha ido, no tengo electrolitos y por eso me siento tan cansada, como si hubiese corrido, nadado y estuviera botada en el desierto, además estoy muy deshidratada, lo que ha hecho que me salgan llagas en la boca.

Estas me han hecho hinchar los labios. No es otra cosa. Me estoy colocando sueros para recuperar fuerzas, me han prohibido el ejercicio por ahora”, dice la presentadora.

Mientras que su esposo, Carlos Luis Andrade, corrió con mejor suerte. No presenta mayores complicaciones. “A Gaby se le reventaron los labios, la doctora y yo preferimos que no trabaje hablando, debería descansar, pero no hace caso”.

Luisa también volvió

El miércoles 19 de enero volvió a RTS, Luisa Delgadillo, quien en dos ocasiones se contagió con el virus, al igual que su hijo Carlos. Las experiencias de la comunicadora han sido muy desagradables, por ello cada vez que habla en pantalla sobre el tema es muy directa y enérgica con la gente que insiste en no usar mascarillas o en no conservar el distanciamiento social.

Ya está mejor, pero todavía siente dolor en el pecho, una de las secuelas. Hace meditación y se alimenta de manera sana. Su mamá Gloria dio positivo.