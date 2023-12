Gaby Díaz: “Los 40 me pegaron por todos lados”

La presentadora de 'En contacto' llegó a los 40 en 2023. Gaby Díaz ha debido enfrentar problemas de salud, sin embargo se mantiene optimista y espera en el 2024 hacer realidad un programa de entrevistas, irse de viaje a Europa con su familia, graduarse de chef y estudiar panadería.

Además, su hija Polly Andrade se convirtió en una adolescente de 15 años y ya tiene novio.

Su salud ha estado muy afectada. ¿Qué está pasando?

Tras la covid, mi cuerpo empezó a producir llagas, muchas de ellas en el esófago, boca y labios. Me han visto médicos en Ecuador y en Estados Unidos. Unos me dijeron que se trataba de la enfermedad de Crohn, aunque mis intestinos están en perfecto estado, que es uno de los órganos afectados con esa dolencia. Otro sostuvo que el sistema inmune era el afectado. Se llegó a la conclusión de que el estrés es lo que perjudica mi salud. Ahora escucho a mi cuerpo. He tenido pausas obligadas y no porque tenga corona en el programa. Yo trabajo con mi imagen, era imposible maquillarme y se me complicaba hablar.

¿Qué le provoca tanto estrés?

Todo. Los doctores me dicen que vivo en Fórmula 1. No recuerdo un fin de semana que me haya quedado en casa descansando, no he tenido esa costumbre. En el canal me dijeron que tome vacaciones en octubre, ya que la mínima preocupación o disgusto me produce llagas. Mi cuerpo me dice que debo desacelerar y ese ‘desacelere’ me tomó en un año con muchas ocupaciones al mismo tiempo. Ahora me permito tomar una siesta de dos a tres de la tarde, es una hora sagrada. Me acuesto y me desconecto. No ha sido la solución, pero me ayuda mucho. Además solo como carne, una dieta desinflamatoria. He eliminado el azúcar y los carbohidratos. La alimentación es un sacrificio, porque siempre fui arrocera. No soy de dulces, me gusta la comida de sal.

¿El programa le produce estrés?

No atribuyo mi estrés solo a 'En contacto'. Es un programa diario, con contenido de dos horas y media. Debes estar preparada para todo. Es mi trabajo y lo disfruto. Mientras estoy al aire vibro, porque me apasiona la comunicación.

¿Se siente a gusto en el programa? A veces pareciera que no.

Estoy contenta con mi rol de ama de casa, de mamá, manejar los temas familiares sin dejar de lado el entretenimiento. Cada quien cumple su papel.

A usted nunca le han gustado ‘los shows’ que arman...

Me voy por el lado de la familia, para lo que soy buena, y por las entrevistas. Muero por bailar como Dora West. Muero por una pasarela como la de Virginia Limongi. Cada quien tiene su personalidad. Llevo 23 años en la TV. En su momento hice farándula, reality shows...

¿Por un momento en 2023 se le pasó por la cabeza marcharse de 'En contacto'?

Fue un tema que lo conversé con la directora. Llegamos a la conclusión de que desacelere un poco, sin dejar la comunicación.

¿Ahora valora más la salud?

Le pido a Dios mucha salud, ha sido un proceso. Lo he tratado de manejar reservadamente y haciendo caso a lo que dicen los médicos. También debo agradecer, porque estoy conversando con usted y no estoy en un hospital con un cáncer, con alguna enfermedad sin cura y sin poder moverme.

Usted goza de credibilidad, lo que muy pocos tienen...

La credibilidad se construye, es algo que se gana con el tiempo, no es de un día para otro. Siempre recuerdo a Margarita Dávalos quien, cuando yo trabajaba en Teleamazonas, me decía que se debe tratar a la marca como si fuera la propia empresa. Tener una familia estable, no estar metida en escándalos, todo ayuda y todo se trabaja.

Con todo lo mencionado en esta conversación, ¿cómo evalúa este año?

El 2023 ha sido un año de nuevos retos y procesos. Prometí no faltar ningún domingo a misa. Como familia nos hemos acercado más a Dios. No tomo nada de alcohol para tratar de buscar una mejoría a las llagas que aparecen en mi boca y que han hecho que me ausente del programa en varias ocasiones. Soy madre de una adolescente, Polly, quien ya nos presentó a su enamorado (Javier). Se conocieron cuando viajaron de intercambio a Alemania. Es ecuatoriano, allá se trataron más. El chico se le declaró y ella le dio el sí. Carlos Luis siempre le había dicho que cuando cumpla 15 se podía amarrar y lo hizo así (risas).

Su cuerpo le ha pedido que la vida se la tome con calma. Cortesía

¿Cómo tomó el tener ya un ‘yerno’?

Me chocó un poco, pero sé que es un joven maravilloso y familiar. Visita la casa. Cuando operaron a Polly de la apéndice, siempre estuvo con mi hija.

¿Quién de los dos es más celoso, el papá o la mamá?

Para Carlos Luis, Polly es su niña. Está contento con la relación (risas). Ella es muy comunicativa y confía en nosotros. Cuando me dio la noticia, sentí que estaba vieja (suelta una carcajada). Los 40 me pegaron por todos lados. Hasta hace poco era la bebé. A ella no le interesa la TV, prefiere el marketing.

¿Los 40 le llegaron con crisis existencial?

Pensé que iba a ser más trágico, gracias a Dios no ha sido así. El problema es cuando de un soplo a otro ya estás en los 50. Dicen que a los 40 la vida se va muy rápido. Cuando se tienen propósitos, la edad pasa a un segundo plano. Me siento mejor que cuando tenía 30, más madura, sé lo que quiero, más activa y segura. Aunque no me arrepiento de cada decisión tomada. Sí me habría casado porque al manaba no lo dejaba ir. Yo tenía 24 cuando me casé.

Le dio por ser chef. ¿Cómo surgió aquello?

Estoy en la Escuela de los Chefs, en marzo inicié las clases. Me han enseñado técnicas. Termino en marzo del próximo año. De inmediato estudiaré panadería, la repostería no es lo mío. Tal vez me ponga un negocio (suelta una carcajada). Le venderé a Gabriela Pazmiño el pan para las hamburguesas.

¿Le quitará el puesto a José Urrutia en el programa ahora que ya es experta en la cocina?

Urrutia cocina muy rico. No lo hago para ponerlo en práctica en pantalla, disfruto cocinar, nada más (risas).

Ya la pueden llamar para 'MasterChef Celebrity'.

Ellos saben que yo estoy en En contacto, no aceptaría. Es gente a la que quiero mucho.

El mes pasado cumplió 16 años de matrimonio. Se dice fácil, pero no es así.

Se me han ido volando los 16 años. Carlos Luis y yo somos de la farándula, pero no somos parte de esta. Nunca nos ha gustado estar en medio de dimes y diretes o dar papaya. Como todos, hemos tenido problemas, pero los hemos superado y se han tratado puertas adentro.

Usted no haría lo que hizo La Suka, gritar a los cuatro vientos que el marido le fue infiel con la empleada.

Nosotros no ventilamos nuestros problemas. La conozco por el medio, la aprecio. Todos tenemos crisis, pero hay que saberse manejar. Esa es la diferencia.

¿Puede meter la mano en el fuego por Carlos Luis?

No meto la mano en el fuego por nadie, pero es un hombre maravilloso, siempre inculca y cultiva que aprenda más. Me dice que el aprendizaje nunca lo deje, siempre trato de sentirme vigente y reinventarme. Tiene la palabra precisa, no juzga, hemos hecho un buen equipo. Lo que tengo ahora le corresponde también a él por sus consejos, paciencia y por la madurez que he adquirido de la mano de Carlos Luis.

La expresentadora Ana Buljubasich en entrevistas ha dicho que ella quiere partir primero que su esposo, Nerio David, porque no sería capaz de soportar ese dolor...

Yo también me quiero ir primero, no podría soportarlo. He soportado los dolores más fuertes de la vida, que es perder a dos hijas, pero lo he hecho con él junto a mí. Es egoísta, pero no quisiera sufrir ese dolor. Sin Carlos Luis no me veo.

Usted lleva en su mano derecha un escapulario...

Son las imágenes de la Virgen del Carmen y del Sagrado Corazón de Jesús. Lo llevo en esa mano porque es la mano que da. Siempre trato de hacerlo. Cuando siento dolor, lo agarro para que me dé mucha fuerza.

En un rincón de su casa. Cortesía

¿Qué no es Gaby?

No soy envidiosa ni egoísta. Soy amiguera, alegre, acolitadora, ama de casa, me gusta la cocina, soy competitiva, disciplinada y dormilona.

