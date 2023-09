Después de sus vacaciones en Europa, Gabriela Pazmiño tiene previsto volver al programa 'Noticias de la mañana', de RTS, el lunes 18 de septiembre. Recorrió con su familia Madrid y Barcelona (España) y París (Francia).

Aprovechó la estadía en el Viejo Continente para hacerle un chequeo médico a su hija Charlotte, quien fue operada en julio en Guayaquil tras encontrarle un quiste en su ovario izquierdo. Afortunadamente, la menor está en perfectas condiciones. Por cierto,Gabriela está tratando de perder peso, luego de las pizzas, helados, paellas, turrones y jamón que comió.

Carlos Julio Gurumendi. Archivo

Carlos Julio Gurumendi, expresentador de noticias de RTS, tenía previsto viajar ayer a Los Ángeles, Estados Unidos.Tras su salida de ese canal se dedicó a otras actividades, ahora aprovechará el viaje para descansar, visitar familiares y hacer un seminario de TV. Tratará de regresar recargado para lo que se venga en lo laboral. Allá seguramente se codeará con las estrellas de Hollywood, es la meca del cine.

Sofía Caiche. Archivo

Desde que conocemos a la actriz Sofía Caiche dice que se hará la reducción de pechos, pero ese día no llega porque no tiene tiempo. Volvió a tocar el tema, alegando que en su familia existen antecedentes de cáncer y también el peso de sus senos le causa molestias a su espalda.

“Últimamente me están doliendo y por ello me hice algunos exámenes, entre ellos una ecografía. Todo bien, pero debo hacerme una prueba hormonal porque parece que por ahí viene el asunto.Tengo miedo al dolor y los contratos con algunas marcas me impiden meterme al quirófano.Aquello no lo puedo descuidar”. Tampoco la salud.

