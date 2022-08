Gabriel Coronel y Daniela Ospina se comprometieron

Fue el propio Gabriel Coronel quien, a través de Instagram stories, alertó a su público que estaba por dar una noticia importante. Y es que unas horas después de eso, compartió la publicación en la que aparecía pidiéndole matrimonio a su novia Daniela Ospina.

Mar Rendón fue recibida en Ecuador por una oleada de fanáticos Leer más

La pareja, que acaba de cumplir seis meses de relación, ha recibido millones de mensajes de felicitaciones por esta nueva etapa en sus vidas. Por su lado, Coronel contó en una entrevista a People en Español cómo planeó la pedida de mano y que esta se llevó a cabo el 4 de agosto, pero es ahora cuando decidieron compartirlo.

“Me inventé que teníamos una sesión de fotos para una portada, así que me aseguré de que todo estuviese perfecto para ese momento. Fue en la última foto que todo iba a suceder. Llegamos a la locación donde ya estaba todo el equipo preparado y en cuanto llego, sucedió. Le dije unas palabras y me arrodillé. Ella no se lo esperaba y su reacción fue hermosa”, reveló.

Nadia Ferreira llega a Paraguay con Marc Anthony para entregar su corona Leer más

Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado una fecha para el casamiento, pero se rumora que será en el primer trimestre del próximo año.