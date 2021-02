Gabriel Alejandro: del pop adolescente al trap duro

Crecer es impostergable y a Gabriel Alejandro el tiempo le ha pasado entre letras y un reality show. Cuando se dio a conocer en la escena musical, era solo un adolescente. Bordeaba los 16 años.

3isAway fue su primera agrupación, junto a los hermanos Garófalo y Juan Carlos Cañarte. Luego de un lapso haciendo canciones pop, con mucha influencia de bandas como One Direction y Justin Bieber, llegó la adultez, la disolución del grupo y su paso por La Voz Ecuador en el 2016. Todavía cantaba baladas, porque el amor y la decepción son lo que lo mueven pero, investigando, llegó hasta el R&B y el hip-hop norteamericano, los cuales han dado paso a un nuevo estilo que ahora lo ha hecho firmar con el mismo sello de Tres Dedos y Rocko y Blasty, RR Entertainment.

Fiebre: creatividad a altos grados Leer más

Gabriel, con su nuevo sencillo Se acabó, el cual presentó en octubre pasado de forma independiente, ahora tiene un relanzamiento y remasterizado de la canción junto con un videoclip dirigido por Chino Castillo & David Dmcilla.

De cliente a compañeros

Alejandro, como lo llaman en casa, trabaja en una tienda de cerámica y porcelanato. En 2020 Rocko fue como cliente al local y, mientras lo atendía, perdió el miedo y le presentó la canción que había sacado hace pocos días. “Se la pasé por Instagram. Me prometió que la escucharía y al día siguiente me invitó a su estudio para conversar”, recuerda.

El artista se acercó, conoció al dúo Rocko y Blasty y luego a Ronny Rodríguez, director de empresa. Le propusieron formar parte del equipo. Debido a la falta de shows por la pandemia, no ha podido cantar Se acabó en vivo, tampoco ser invitado a los shows de sus compañeros.

Gabriel Alejandro tiene más de 20 canciones listas, grabadas desde su estudio casero, que espera remasterizar y sacar más adelante.

Expreso Playlist: Actualizando tus listas 2021 Leer más

El corazón manda

Se acabó se escribió por una decepción amorosa. Y en el videoclip se ve reflejada al máximo. “El tema habla del extremo. De lo peor que podemos hacer por un amor malo, tóxico. Por eso la primera escena es un suicidio. Es lo que hay que evitar”.

Gabriel Alejandro explica que su paso al género urbano fue gradual, puesto que al salir de La Voz Ecuador, tuvo que agrandar su repertorio para sus contratos y unió el reguetón a él. Con Bad Bunny como referente, al igual que Harry Styles, Zayn Malik, Travis Scott y Drake, escribe y graba canciones cada noche. “Duermo poco. Me he acostumbrado a ello. Hacer canciones me hace olvidar, incluso, esa mala relación de donde nació Se acabó”, afirma.