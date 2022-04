Funka Fest 2022: abiertas las inscripciones para los artistas locales

La quinta edición del Funka Fest se llevará a cabo el sábado 27 de agosto en el Palacio de Cristal. Este regreso se da por todo lo alto y le regresa a Guayaquil el poder de la música en vivo luego de la pandemia.

Este evento forma parte de la agenda municipal y de la Empresa Pública Municipal de Turismo, Promoción Cívica y Relaciones Internacionales, presidida por Gloria Gallardo.

Este festival se caracteriza por su proceso de curaduría e impulso de la música alternativa local. Por tal motivo, se anuncia a la par el inicio de la convocatoria de agrupaciones musicales nacionales que deseen formar parte. Los artistas interesados podrán aplicar a través de la página web www.funkafest.com desde el 1 abril hasta el 20 del mismo mes.

Serán seleccionadas las agrupaciones que se destaquen en técnica y performance, y que acrediten una trayectoria solvente y comprometida.

Devin Landau será el curador de esta edición musical, quien es actualmente uno de los socios fundadores y agente de TBA Agency con sede en Los Ángeles. Landau mantiene una larga trayectoria relacionada a la gestión de artistas, así como a la promoción y producción de eventos.

El curador ha trabajado con una lista diversa de bandas, cantantes, productores y DJ, estando vinculado a las agencias Surefire Agency, The Windish Agency y Paradigm Talent Agency, en donde también dirigió la división latina siendo presentado en LA Times, Billboard/Billboard Latin, Pollstar y HITS Daily Double, además de ser incluido en las listas Latin Power e International Power Player de Billboard.

En esta ocasión se llevará a cabo solo en un día, y de la cuota ecuatoriana han participado artistas como Naranja Lázaro, Cadáver Exquisito y Swing Original Monks. En los músicos internacionales han sido invitados Fito Páez, Café Tacvba, Carla Morrison, Illya Kuryaki and the Valderramas, Aterciopelados, Babasónicos, Plastilina Mosh, The Drums, Miami horror y Crystal Castles.