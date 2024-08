Freedom: La canción de Beyoncé se suma a la campaña presidencial de Kamala Harris

La música de Beyoncé puso el ánimo el jueves 22 de agosto en la candidatura de Kamala Harris a la presidencia. Fue así como a la política la conectó con la lucha de la comunidad afroamericana en Estados Unidos.

Harris hizo historia al convertirse en la primera mujer negra y de origen indio en ser candidata a la presidencia por parte de uno de los dos principales partidos del país y subió al escenario acompañada de la canción Freedom de Beyoncé, un himno de su campaña.

Incluso, se especulaba que la misma cantante haría una aparición sorpresa en la convención y el portal especializado en espectáculos TMZ incluso llegó a confirmar el hecho.

Sin embargo, al terminar la noche con el discurso de Harris, y mientras Freedom sonaba en todo el estadio, las esperanzas de los asistentes de que Beyoncé estuviera ahí desaparecieron.

La artista autorizó el uso de la canción a la campaña de la vicepresidenta a finales de julio y, desde entonces, la lideresa lo ha usado para marcar el inicio y el final de sus mitines de campaña.

Freedom (Libertad, en español) forma parte del álbum Lemonade, un disco visual de 2016, que cuenta con canciones en las que explora temas autiobiográficos.

En Lemonade, Beyoncé expone al mundo su sufrimiento, tras atravesar una infidelidad en su matrimonio con Jay-Z y explora su identidad como afroamericana, profundizando en la cultura del sur de EE.UU. y denunciando la discriminación doble al que se enfrentan las mujeres negras en el país.

Más de Freedom de Beyoncé

En Freedom, Beyoncé colabora con el rapero Kendrick Lamar, ganador del Pulitzer en la categoría de música en 2017 por sus letras en las que narra su experiencia al crecer como hombre de color en el empobrecido barrio de Compton, al sur de Los Ángeles.

En el vídeo de la canción, Beyoncé homenajea al movimiento de Black Lives Matter, que lucha en contra de la violencia policial hacia la población afroamericana, y le da un espacio a las madres de varios jóvenes asesinados por oficiales de policía.

La letra, que hace un guiño a la canción Wade in the water, un himno de la resistencia de las personas que fueron esclavizadas en Estados Unidos, habla sobre la libertad y, en particular, sobre lo que esa palabra significa para las personas afromericanas.