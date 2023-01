La noche del próximo 26 de enero de 2023 se llevará a cabo el concierto del cantante colombiano Fonseca en Quito y al día siguiente le tocará el turno a Guayaquil.

Como parte de la gira Viajante Tour, el bogotano que vive en Miami vendrá a la capital ecuatoriana para, además del show, promocionar su noveno disco que lleva por título Viajante y con el que celebra sus 20 años de carrera, además de un libro de memorias.

Por este motivo su espectáculo reunirá tanto sus éxitos más recientes como sus melodías clásicas.

La cita es en el coliseo General Rumiñahui, mientras que en el Puerto Principal, el escenario es el coliseo Voltaire Paladines Polo.

Desde Miami el cantautor ganador de siete Latin Grammy se contactó con EXPRESIONES para dar a conocer pormenores de sus proyectos más inmediatos.

“Estoy agradecido con esta carrera y con toda mi música. Son dos décadas en las que he interpretado todo mi repertorio en tantos lugares que he conocido”, dice el creador de éxitos como Arroyito y Te mando flores.

Afirma que su viaje durante todo este tiempo ha sido honesto y siempre ha estado acompañado de su música y sus canciones en las que simplemente plasma lo que vive y siente.

“Estar lejos de casa, hace que cada vez me la goce más y ahora tengo la oportunidad de celebrarlo”.

Sus expectativas son grandes por estar en Ecuador, pues no se olvida que fue el primer país que le abrió las puertas cuando decidió internacionalizarse. “Ya no solo me preocupo por cantar y que haya un buen sonido, el montaje, la puesta en escena, las luces, las pantallas, la producción visual en sí, para mí es muy importante también”.

Afirma que nunca se desconecta de la música, ni siquiera en sus momentos de descanso, pues la considera su mejor válvula de escape. Aún así ha tenido tiempo para escribir un libro titulado ‘Fonseca: canciones, historias y 20 años de memoria’. “Este libro es un relato íntimo, sincero y divertido, lleno de anécdotas y vivencias personales, que llevará a los lectores a conocer algo de mí, mientras recuerdan y cantan mis canciones”.

El solista que se dio a conocer en el género del vallenato y luego se adentró en otros sonidos y ritmos indica que la publicación está por el momento disponible solo en Colombia, pero no descarta que una editorial la distribuya en Ecuador y otras partes de Latinoamérica. “Lo único que me falta es plantar un árbol”, indica entre risas.

Pese a sus logros, nunca deja de soñar. Entre sus deseos está algún día plasmar su talento con el de Juan Luis Guerra y llevarlo a una canción.

Cuando ya se baja del avión o termina una gira sostiene que solo piensa en correr a su casa y pasar el tiempo con su familia. “Hace once años vivo en Miami y valoro estar con mis hijos, son mi motor y mi mayor estímulo”.