Flor María Palomeque: "Soy una mujer transparente, no tengo rabo de paja"

Su amistad con Gabriela Pazmiño, esposa de Dalo Bucaram, ha sido cuestionada, a tal punto que en las últimas semanas vemos cómo las redes sociales se han hecho eco de memes y noticias que la vinculan en supuestos actos de corrupción. EXPRESIONES conversó en exclusiva con la actriz Flor María Palomeque sobre estos hechos que han afectado su nombre.

En medio de esta pandemia, ¿cómo responde a estos ataques que de un tiempo acá se han dado en las redes sociales contra usted?

Hace mucho tiempo trabajo en mi lado espiritual. Desde el primer día de la cuarentena vengo meditando. Este ataque, me tomó con bases sólidas. Soy una mujer transparente y no tengo rabo de paja, pueden buscar e investigar donde sea y no encontrarán nada.

¿Por eso acudió a la Fiscalía?

Lo hice para callar un poco a la gente, quiero decir que si alguien tiene alguna duda de mis ingresos y bienes, aquí estoy.

Quien nada debe, nada teme, ¿una frase muy trillada?

Es muy trillada, pero vale la pena mencionarla. No tengo nada que esconder, estoy orgullosa de lo que tengo y logré con esfuerzo y trabajo. Orgullosa de haber venido de abajo, estudiando en una escuela fiscal y en el colegio 28 de Mayo. Viví en Sauces 2, mi papá fue chofer, iba en la buseta de línea 84 a TC. Tengo bendiciones explosivas, cuando eres una buena persona, las cosas buenas te llegan, no hay que envidiar.

¿Muchos dirán por qué una actriz como usted tiene dinero y otras no?

Pueden preguntarle a Jorge Toledo y a David Reinoso, nosotros hemos sido socios, no empleados de los canales donde hemos trabajado. Hicimos buenos contratos. Esa es la diferencia, el porcentaje. Hemos sido dueños de nuestros productos y personajes. Por otro lado, cobro lo que merezco por mis shows y por ser imagen comercial. Para eso está mi esposo. Trabajo desde los 17 años. Recuerdo la época en que nuestros viajes de fin de semana eran a Jipijapa, Loja y Milagro. Esa era mi vida, descansaba una semana al año.

¿Es necesario dar explicaciones?

No hay que dárselas a nadie. Pero a mí me gusta tomar al toro por los cuernos y cortar el rumor de raíz. A mí nadie me señala con el dedo o pueden intentar dañar mi nombre que es intachable. Mis valores no son negociables.

La actriz investiga quién o quiénes están detrás de los ataques en las redes sociales. Miguel Canales Leon

¿Por qué la vinculan con la política entonces?

Por haber hecho sátira política.

Pero recuerdo que usted a través de La Mofle le daba duro al Gobierno anterior...

El personaje se mostraba en contra del presidente, no del Gobierno y esto se hizo siempre, pero la gente no se acuerda. Siempre hubo achaques con Ni en vivo y en directo, Vivos. Ahí están los personajes, las parodias a Gustavo Noboa, Lucio Gutiérrez.

Pero Rafael Correa sí tuvo una mala reacción...

A mí me propusieron muchas cosas y yo no acepté. Si hubiese querido entrar en política, lo habría hecho desde 2001, mi misión es hacer reír a la gente.

¿Cree que hubo una retaliación?

Yo sí creo, es como decir si no estás conmigo... no estás.

Y luego de eso se fueron de Teleamazonas.

Sí, además nos multaron. Dolió y me levanté, empecé a tomar lo que tenía a mi alcance y ahí estaba YouTube. Ayunos con La Mofle era un noticiero que está detenido desde febrero, casi a raíz de cuando surgió la pandemia.

¿Quién o quiénes estarían detrás de esta campaña?

Es un minúsculo grupo que quiere hacer daño y se disfraza de gente real. A veces entro al perfil de quien me insulta y no tiene casi fotos y el usuario es un código (risas), algo no cuadra. Es muy fácil apuntar con el dedo y señalarme. Hubo un doctor que replicó lo que posteó un troll... y qué pasaría si yo hago exactamente lo mismo, seguramente me denunciaría este médico. No puedes juzgar sin tener bases, pero creo que soy cortina de humo para alguien y no sé quién, por eso acudí a la Fiscalía para que lleguen al origen de estas cuentas a través de un perito.

¿El problema está en ser amiga de Gabriela Pazmiño?

La quiero un montón y no lo negaré, mi amistad con ella tiene muchos años. Mis hermanos fueron sus compañeros de colegio.

¿Qué piensa de que al esposo de Gabriela Pazmiño lo involucren en casos de corrupción?

Estoy en contra de la corrupción y tiene que caer quien tenga que caer. Si él tiene las manos limpias, saldrá a la luz y si no, rendirá cuentas... tiempo al tiempo, las cosas caen por su propio peso. La gente está ardida y lo entiendo.

¿Ha hablado con Gabriela?

Perdimos contacto hace casi un mes, le envié un mensaje de que la quería y que oraba por ella, pero pienso que Gabriela ahora está alejada de su celular a raíz de todo esto y es comprensible. No sé qué pasará después de esto.

Hasta son vecinas en la playa.

A mí me acusan de tener una casa en la playa al lado de la de ella, algo que hablamos y pensamos hace muchos años. El terreno de Gabriela era más barato que el mío (risas) por el metraje. Por esto, la gente quiere ensuciar mi nombre y no lo permitiré.

La artista reafirma su amistad con Gabriela Pazmiño pero no hablan hace un mes. Miguel Canales León

¿Ha habido lágrimas?

Ha habido angustia. Yo me prometí que nadie ni nada alteraran mi paz. Si yo me siento intimidada, enfrento, porque mi vida es transparente, busquen algo mío en el SRI o en el IESS, vayan y vean cuánto pago de impuestos.

¿Cómo lleva esta crisis?

No hay crisis. Sigo trabajando, grabando comerciales, muchas marcas apuestan por mi imagen, mi nombre y credibilidad.

¿No le ha afectado todo esto con las marcas que la auspician?

No me han hecho ningún daño, las marcas saben bien quién soy yo, igual la gente que me conoce. Nadie me ha dado la espalda.

¿Cómo toma todo esto entonces?

Como que tengo que pasar por esto, hay un propósito, pero aquí estoy. Cada obstáculo es una oportunidad para avanzar.

¿Cree en la inocencia de Gabriela?

Creo que Gabriela en un ser maravilloso y... (su voz se quiebra, respira y continúa) pero si sabe algo, tiene que decirlo.

FRASES SUELTAS

“La justicia tiene que hacer lo suyo, pero aquí todo el mundo se cree juez y fiscal”.

“Yo me valoro, soy una mujer decidida, emprendedora, trabajadora y siempre tuve la visión de empresaria, que la plata se multiplique”.

“No soy gastadora, tengo ropa de hace 15 años y aún me queda”.

“Siempre he pensado en invertir, así lo hice en 2006, tenía poco tiempo de casada cuando nos endeudamos con el terreno de la casa donde vivo en Samborondón, porque entró plata por el circo. Mi casa tiene once años de haberse construido y la de la playa, nueve”.

“Antes de tener una familia era necesario construir mi patrimonio”.

“Yo me trazo metas, no espero a que nadie me regale nada”.

“A mis hijos, no les dejaré cicatrices, sino huellas”.

“Yo me lanzo al camino recto y a mí nadie me lo tuerce, yo escupo para arriba y no me cae la saliva”.