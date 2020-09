Fernando Villarroel: "Podría parodiar a Jaime Bayly en las redes sociales"

El programa del periodista y escritor peruano Jaime Bayly en Ecuador ha levantado polvo. El actor ecuatoriano Fernando Villarroel, aunque no lo tenía contemplado, está considerando parodiarlo en las redes sociales. Ambos grabaron el segmento 'La noche es coco' de 'Ni en vivo ni en directo', de TC, en el que el también director parodiaba a Bayly en el espacio 'La Noche es virgen'.

“A lo mejor me animo a hacer algo. En ese entonces fue a ese canal, creo que era 2005. Fue una excelente estrategia de Estefanía Isaías, a quien le encantaba innovar y siempre ofrecía algo nuevo en la TV nacional", recuerda.

"Primero lo hacía ella y luego los demás se tenían que mover para competir. Bayly estaba más top en aquel momento. Como venía a nuestra casa televisiva y yo hacía 'Ni en vivo ni en directo' me animé a imitarlo y logramos un buen trabajo”, añade.

Fernando añade que sigue a Bayly desde que era “un pelado. He leído dos libros geniales de él, uno de ellos lo tengo autografiado. El primero que leí fue 'La noche es virgen', luego hicieron la película y una serie de programas, incluso un stand up con ese nombre. Aquí se presentó en el hotel Hilton. Siempre será un top. Podría desempolvar esa parodia en las redes sociales, no lo descarto”.

'Bayly', el espacio del comunicador de 55 años, se emitirá a partir del martes 15 de septiembre, a las 23:00.